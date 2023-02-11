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برلين: حقّق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه الثالث تواليًا، للمرة الاولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بعد تغلبه على بوخوم 3-صفر على ارضه في المرحلة 20 من الدوري الالماني لكرة القدم، وقبل ايام من مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في الثلاثاء.

على ملعب أليانز أرينا، حافظ بايرن على صدارة الترتيب في ظل مطاردة مستمرة من أكثر من فريق وعلى رأسهم أونيون برلين وبورسيا دورتموند، وسجّل له كل من توماس مولر (41) والفرنسي كينغسلي كومان (64) وسيرج غنابري (74 من ركلة جزاء).

وعزّز بايرن رصيده الى 43 نقطة في صدارة الترتيب.

وافتقد بايرن للنجاعة التهديفية في وقت مبكر ضد خصمه العنيد والذي يقدم مستويات واعدة منذ وصول المدرب توماس ليتش.

الا انّ اصحاب الارض تمكنوا من انتزاع هدف التقدم قبل استراحة الشوطين، عن طريق المخضرم مولر عندما وصلت اليه الكرة اثر فشل مدافع الضيوف السويسري سيدي جانكو في تشتيت الكرة، ليسجّل هدفه الثاني في مباراتين (41).

وكاد ليون غوريتسكا ان يضاعف من تقدم بايرن قبل نهاية الشوط الاول لكنّ رأسيته مرت بجانب المرمى.

ونجح كومان في مضاعفة النتيجة لبطل المانيا (64)، قبل ان يفوز غنابري بركلة جزاء انبرى اليها بنجاح (75) ليضمن فوز فريقه.

بايرن، الذي سقط ي فخ التعادل 3 مرات بعد معاودة نشاط الدوري اثر التوقف بسبب كأس العالم، فاز في المباريات الثلاث الاخيرة قبيل رحلته المرتقبة الى باريس ضمن الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

دورتموند يحقق فوزه السادس

من جهته، حقّق بوروسيا دورتموند فوزه السادس من ست مباريات بالعلامة الكاملة في عام 2023، بفوزه على مضيفه فيردير بريمن 2-صفر ليبقى على بعد ثلاث نقاط من بايرن المتصدر.

وارتقى الفريق "الاصفر والاسود" الى المركز الثاني مؤقتًا برصيد 40 نقطة، بانتظار نتيجة اونيون برلين (39 نقطة) الذي يواجه لايبزيغ الرابع في وقت لاحق، إذ يطمح أونيون الى العودة الى مركز الوصافة وتقليص الفارق من جديد الى نقطة واحدة مع العملاق البافاري.

وخسر دورتموند جهود المهاجم يوسف موكوكو بعد 26 دقيقة اثر تدخل قويّ عليه، ليخرج اللاعب الشاب ويدخل مكانه المهاجم العاجي سيباستيان هالر.

ومع بقاء النتيجة متعادلة سلبًا حتى الدقيقة 66، دفع مدرب دورتموند ادين ترزيتش بالشاب الاميركي جيو رينا والانكليزي بنوا-غيتينز في محاولة لتنشيط اداء فريقه، وتمكن النجم الانكليزي الواعد من تسجيل هدف السبق بتسديدة صاروخية بعد دقيقة واحدة من دخوله (67).

واهدر لاعب الوسط يوليان براندت فرصة مضاعفة النتيجة بعد 10 دقائق، لكنه تمكن من التسجيل في المحاولة الثانية قبل ست دقائق من نهاية اللقاء ليضمن فوز فريقه (84).

وتسبّب مدافع شتوتغارت الفرنسي دان-أكسيل بركلتي جزاء في الشوط الاول، ليمنح فرايبورغ الفرصة لتعويض تأخره والفوز 2-1 على ارضه، محققا فوزه الثاني في الدوري هذا العام.

وتقدم فرايبورغ الى المركز الرابع مؤقتًا برصيد 37 نقطة.

واستعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين وفاز على هوفنهايم 3-1 بفضل اهداف روبرت اندريخ (6) والفرنسي موسى ديابي (47) والتشيكي ادام هلوسيك (57).

واحرز لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي جاي-سانغ ثنائية (21 و52) وأضاف المهاجم النمسوي كريم أونيسيوو (24) هدفًا ليساعد ماينتس على الخروج بفوز صريح على حساب اوغسبورغ 3-1.

وسجّل هدف الفريق الخاسر المهاجم البوسني أرميدين ديميروفيتش (28 من ركلة جزاء).