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لندن: تعثر توتنهام في صراعه على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا بعد أن سقط بهدف في الوقت بدل من الضائع بفخ التعادل مع مضيفه ساوثمبتون متذيل الترتيب 3-3، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت.

وبعد أن تقدم 3-1 بأهداف الاسباني بيدرو بورو (45+1)، هاري كاين (65) والبديل الكرواتي إيفان بيريتشيتش (74)، وآخر لتشي آدمز لأصحاب الارض (46)، قلّص ثيو والكوت النتيجة في الدقيقة 77 قبل أن يسجل جيمس وورد براوز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وفشل توتنهام في الارتقاء للمركز الثالث على حساب مانشستر يونايتد ولو مؤقتًا، وبات في رصيده 49 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع مقابل 50 من 26 مباراة ليونايتد الغائب عن المنافسات نهاية هذا الاسبوع لانشغاله الاحد بربع نهائي الكأس.

وعاد توتنهام لمسلسل إهدار النقاط بعد فوزه على نوتنغهام فوريست الاسبوع الماضي في أغقاب سقوطه في المرحلة ما قبل الماضية ضد ولفرهامبتون، أعقبه خروجه من ثمن نهائي دوري الابطال أمام ميلان الايطالي.

وفي حين يتجه توتنهام الى إنهاء موسم خامس عشر تواليًا من دون ألقاب، فإن الجبهة الوحيدة التي يقاتل عليها هي سباق المراكز المؤهلة الى البطولة القارية الأم.

وتعرض لانتكاسة في الدقيقة الخامسة مع إصابة البرازيلي ريشارليسون ودخول السويدي ديان كولوسيفسكي ومن ثم المدافع الويلزي بن ديفيس ليدخل بيريتشيتش مكانه (37).

وشهد الشوط الاول تعرض لاعبَين أيضًا من قبل أصحاب الارض للاصابة هما قلبا الدفاع البولندي يان بيدناريك والالماني أرميل بيلا-كوتشاب.

وسجل بورّو المعار من سبورتينغ البرتغالي الهدف الاول عندما وصلته كرة جميلة من الكوري الجنوبي هيونع-مين سون الى داخل المنطقة على الجهة اليمنى سددها صاروخية في سقف المرمى.

وعادل ساوثمبتون بعد أن وصلت كرة بينية جميلة الى والكوت داخل المنطقة على الجهة اليمنى مررها عرضية زاحفة الى آدمز على باب المرمى تابعها في الشباك.

وأعاد كاين التقدم لفريق المدرب الايطالي أنتونيو كونتي برأسية إثر عرضية عن الجهة اليمنى من كولوسيفسكي.

وبدا أن بيريتشيتش منح النقاط الثلاث للضيوف بعد أن سجل الثالث بتسديدة يسارية جميلة من مشارف المنطقة الى يسار الحارس.

لكن "القديسين" ردوا بهدف بعد أن وصلت عرضية الى رأس البديل الفرنسي سيكو مارا مررها برأسه الى والكوت غير المراقب أمام المرمى تابعها في الشباك.

وحطّم ساوثمبتون قلوب جماهير الضيوف بعد أن تحصل على ركلة جزاء جدلية إثر احتساب الحكم خطأ لصالح آينس مايتلاند-مايلز على البديل السنغالي بابي سار الذي كان يشتت الكرة، ترجمها وود براوز بنجاح (90+3).

مباريات أخرى

وفي مباريات أخرى، فاز أستون فيلا 3-0 على ضيفه بورنموث وصيف القاع، وتعادل برانتفورد الثامن 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي السادس عشر الذي يكافح للبقاء على غرار ليدز الرابع عشر وولفرهامبتون الثالث عشر اللذين انتهت مباراتهما بفوز الثاني 4-2 على مضيفه.

يذكر أن أربع نقاط فقط تفصل بين صاحب المركز الثاني عشر والاخير ومن المتوقع أن يشهد صراع تفادي الهبوط إحدى أشرس المعارك منذ مواسم.