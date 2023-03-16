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لندن : تبدو الفرصة مواتية أمام أرسنال للابتعاد ثماني نقاط في الصدارة عندما يستضيف جاره كريستال بالاس الجريح في دربي لندني الأحد في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وسيحاول رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا استغلال تأجيل مباراة مطارده المباشر وحامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي مع ضيفه وست هام يونايتد بسبب خوض الأول ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي ضد بيرنلي السبت، لتعزيز الصدارة ومواصلة مشواره نحو لقبه الرابع عشر في تاريخه والاول منذ عام 2004.

ويتصدر ارسنال الترتيب برصيد 66 نقطة مقابل 61 لمانشستر سيتي، وسيسعى أيضا الى استغلال المعنويات المهزوزة لدى جاره الذي مني بثلاث هزائم متتالية وست في مبارياته الـ11 الاخيرة في الدوري التي لم يذق فيها طعم الفوز و12 مباراة في مختلف المسابقات.

ويعود الفوز الأخير لرجال المدرب الفرنسي باتريك فييرا الى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما تغلبوا على مضيفهم بورنموث 2 صفر.

وضرب أرسنال بقوة في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري محققا العلامة الكاملة بعدما حصد نقطة واحدة في ثلاث مباريات قبلها ما سمح لمانشستر سيتي بتقليص الفارق الى ثلاث نقاط قبل أن يرفعها الفريق اللندني الى خمس بسقوط رجال المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا في فخ التعادل امام نوتنغهام فوريست في المرحلة الرابعة والعشرين.

وينافس أرسنال على لقبين هذا العام، ففضلا عن البريمرليغ تنتظره قمة ساخنة مساء الخميس من أجل حجز بطاقة ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عندما يستضيف سبورتينغ البرتغالي بعدما عاد بتعادل ثمين ذهابا 2 2.

"لا يزال هناك الكثبر لتحسينه"

ويواصل أرتيتا مفاجأة الجميع وكتابة التاريخ مع أرسنال. في نهاية الأسبوع الماضي عندما تغلب على الجار فولهام 3 صفر، وصل المدرب الإسباني إلى حاجز 100 انتصار في 168 مباراة على مقاعد البدلاء في النادي اللندني في جميع المسابقات، بنسبة 59.52٪.

واستغرق أرتيتا وقتًا أقل من جميع المدربين السابقين للمدفعجية لتحقيق هذا الرقم القياسي، وعلى الرغم من ذلك، أبدى تواضعًا: "إنه أمر رائع، يجب أن نستمر على هذا النحو، أنا سعيد للقيام بذلك. لسوء الحظ، هذا ليس لقبًا، لذلك لا يزال هناك الكثير لتحسينه! لكنه مذهل ويعني أن لدينا الكثير من الأشخاص يقومون بالأشياء الصحيحة في النادي".

بدوره سيحاول الفريق اللندني الآخر توتنهام الرابع استغلال تأجيل مباراة مانشستر يونايتد مع فولهام ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد، لانتزاع المركز الثالث من "الشياطين الحمر" وذلك عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون السبت.

ويتخلف توتنهام صاحب 48 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد علما انه لعب مباراة أكثر من رجال المدرب الهولندي إريك تن هاغ.

ويطمح توتنهام الى طي صفحة خروجه المخيب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء على يد ميلان الايطالي بتعادلهما سلبا ايابا في لندن بعدما خسر صفر 1 ذهابا في ميلانو.

ويبقى التواجد بين الاربعة الاوائل الهدف الأساسي لرجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي ضمن منافسة شرسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين الى المسابقة القارية العريقة مع يونايتد ونيوكاسل الخامس وليفربول السادس دون الاستهانة ببرايتون السابع وصاحب 42 نقطة الذي لعب مباراتين أقل من توتنهام.

ويأمل نيوكاسل صاحب 44 نقطة في مواصلة صحوته عندما يحل ضيفا على نوتنغهام فوريست الجمعة في افتتاح المرحلة.

وأوقف نيوكاسل الأحد الماضي سلسلة من خمس مباريات دون انتصار (ثلاثة تعادلات وخسارتان) كلفته التراجع من المركز الثالث الى الخامس، وذلك عندما تغلب على ولفرهامبتون 2 1.

ويدرك نيوكاسل جيدا أهمية النقاط الثلاث في مباراة الغد لأن القمة التالية ستكون أمام ضيفه مانشستر يونايتد الذي هزمه في نهائي كأس الرابطة أواخر الشهر الماضي.

من جهته، يمني تشلسي العاشر النفس بمواصلة انتفاضته وتحقيق فوزه الثالث تواليا عندما يستضيف إيفرتون الذي يصارع من أجل البقاء في البريمرليغ.

وفي باقي مباريات السبت، يلعب ولفرهامبتون مع ليدز يونايتد، وأستون فيلا مع بورنموث، وبرنتفورد مع ليستر سيتي.

وتأجلت أيضا مباراة ليفربول وفولهام بسبب ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي.