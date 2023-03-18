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لندن: قاد المهاجم الدولي السويدي ألكسندر أيزاك فريقه نيوكاسل إلى مواصلة الصحوة بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفه نوتنغهام فوريست 2 1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وسجل أيزاك هدفيه في الوقت بدل الضائع من الشوطين الأول والثاني (45+2 و90+3 من ركلة جزاء) وقلب الطاولة على أصحاب الأرض الذين كانوا سباقين الى التسجيل عبر النيجيري إيمانويل دينيس في الدقيقة 26.

وهو الفوز الثاني تواليا لنيوكاسل بعد ثلاث تعادلات وخسارتين، والثاني عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 47 نقطة، فيما مني نوتنغهام فوريست بخسارته الثانية تواليا والرابعة في مبارياته الست الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومنح دينيس التقدم لنوتنغهام فوريست عندما استغل كرة خاطئة من المدافع الهولندي زفين بوتمان الى حارس مرماه نيك بوب فلعبها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (26).

ونجح أيزاك في إدراك التعادل بتسديدة "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لجو ويلوك ارتطمت بالقائم الايسر وعانقت الشباك (45+2).

واقتنص أيزاك ركلة جزاء في الثواني القاتلة من المباراة عندما تابع كرة برأسه من مسافة قريبة لمست يد المدافع السنغالي موسى نياكاتيه (90+3)، فانبرى لها بنجاح مسجلا هدف الفوز ورافعا غلته الى ستة أهداف هذا الموسم.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات ولفرهامبتون مع ليدز يونايتد، وساوثمبتون مع توتنهام، وأستون فيلا مع بورنموث، وبرنتفورد مع ليستر سيتي، وتشلسي مع إيفرتون، على أن تختتم الأحد بلقاء أرسنال مع كريستال بالاس.