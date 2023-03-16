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لندن : عاد مهاجم برنتفورد إيفان توني الى تشكيلة المنتخب الإنكليزي لكرة القدم رغم تهم المراهنة الموجهة اليه، وذلك بعدما استدعاه المدرب غاريث ساوثغيت للمباراتين ضد إيطاليا حاملة اللقب وأوكرانيا في تصفيات كأس أوروبا 2024.

ورغم استدعائه للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي، لم يسجل توني حتى الآن بدايته مع "الأسود الثلاثة" بعدما بقي على مقاعد البدلاء.

ويشكل ضمه الى التشكيلة التي ستواجه إيطاليا وأوكرانيا في 23 و26 آذار/مارس الحالي في نابولي ولندن توالياً ضمن منافسات المجموعة الثالثة، مفاجأة الى حد ما لاسيما أنه متهم بـ262 مخالفة لقواعد الاتحاد الإنكليزي التي تمنع على اللاعبين المراهنة على أي مباراة كانت حتى لو أنهم ليسوا طرفاً فيها.

ويواجه ابن الـ27 عاماً احتمال إيقافه لفترة طويلة في حال رأى الاتحاد الإنكليزي أنه مذنب بالتهم الموجهة اليه.

واعتبر ساوثغيت أنه لا يوجد أي مانع من استدعاء توني بانتظار أن يصدر الحكم النهائي بشأن التهم الموجهة اليه.

وتألق توني بشكل ملفت هذا الموسم بتسجيله 16 هدفاً في الدوري الممتاز، ما سمح لبرنتفورد بالمنافسة على المراكز الأوروبية.

وأوضح ساوثغيت موقفه قائلاً "بما أن إيفان متاح للعب مع فريقه، وبما أنه لم تحصل حتى الآن أي محاكمة ولم يصدر بعد أي حكم، فلا أعلم ما السبب الذي يمنعنا من اختياره".

وتابع "إنه يلعب بشكل جيد حقاً. يعجبني حضوره في المباريات. رأيت مباراته على ملعب أرسنال حيث كان رائعاً، و(بالتالي) يستحق فرصته (مع المنتخب)".

ويفتقد "الأسود الثلاثة" الذين يجددون الموعد مع إيطاليا بعدما خسروا أمامها على أرضهم في "ويمبلي" نهائي النسخة الأخيرة من كأس أوروبا في صيف 2021، خدمات رحيم سترلينغ بسبب الإصابة، فيما يعتبر ظهير ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد الغائب الأبرز عن تشكيلة ساوثغيت التي ضمت كايل ووكر على رغم التحقيق المفتوح بحق مدافع مانشستر سيتي بسبب تصرفه الفاضح في إحدى الحانات في وقت سابق من الشهر الحالي.

واحتفظ قلب دفاع مانشستر يونايتد هاري ماغواير ولاعبا وسط تشلسي مايسون ماونت ومانشستر سيتي كالفين فيليبس بمراكزهم على رغم التهميش الذي يعانون منه في فرقهم.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: جوران بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (نيوكاسل)، وآرون رامسدايل (أرسنال)

للدفاع: هاري ماغواير ولوك شو (مانشستر يونايتد)، إريك داير (توتنهام)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، كيران تيربييه (نيوكاسل)، ريس جيمس وبن شيلويل (تشلسي)، مارك غويهي (كريستال بالاس)

للوسط: جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني)، مايسون ماونت وكونور غالاغر (تشلسي)، ديكلان رايس (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفين فيليبس (مانشستر سيتي)، جيمس ماديسون (ليستر)