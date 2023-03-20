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انديان ويلز (الولايات المتحدة): أحرزت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة عاشرة عالمياً لقب دورة إنديان ويلز الأميركية الألف لكرة المضرب للمرة الأولى في مسيرتها وذلك بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية 7-6 (13-11) و6-4 الأحد في كاليفورنيا.

وهو اللقب الرابع في مسيرة ريباكينا، المتوجة بويمبلدون العام الماضي، بعد دورتي بوخارست 2019 وهوبارت 2020، كما ثأرت من البيلاروسية التي فازت عليها في النسخة الاخيرة من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام.

وحققت ربياكينا (23 عاماً) التي اطاحت بحاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك في الدور نصف النهائي فوزها الأوّل على سابالينكا في خمس مواجهات.

قالت ريباكينا التي ضربت 7 ارسالات ساحقة في المباراة "إنها المرة الأولى التي تسير فيها الأمور كما أتمنى، آمل في أن نلعب العديد من النهائيات".

وفي وقت تفوقت سابالينكا من عند خط الملعب في معركة حامية الوطيس، ضغطت ريباكينا ودفعت منافستها لارتكاب الأخطاء خلال ارسالها فكان من الصعب تعويضها (10 أخطاء مزدوجة منها 3 في الشوط الفاصل).

وبعدما صدت سابالينكا ثلاث نقاط لكسر ارسالها في الشوط الرابع الماراثوني، كسرت ارسال ريباكينا وحصلت على الأفضلية، لكنها أعادت الدفة لصالح منافستها بخطأ مزدوج في الشوط الثامن.

ومنحت البيلاروسية منافستها مجدداً فرصة لحسم المجموعة الاولى بخطأ مزدوج آخر في الشوط الثاني عشر، لم تتمكن ريباكينا من الاستفادة منها، قبل أن تنجح في ذلك في الشوط الفاصل، علماً انها احتاجت إلى 6 فرص للفوز به.

سابالينكا التي كانت تكافح من أجل تهدئة مشاعرها، خسرت ارسالها في بداية المجموعة الثانية وكان هذا كل ما احتاجته ريباكينا.