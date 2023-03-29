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إيلاف من الرباط: قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الثلاثاء، بمعية نادي أتليتكو مدريد الإسباني،بتكريم الدولي المغربي السابق العربي بن مبارك ،وذلك على هامش المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره البيروفي، وانتهب بنتيجة التعادل الأبيض،على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية.

ويعد العربي بن مبارك ، الذي ولد بالدار البيضاء في 16 يونيو 1917، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المغربية والعالمية، لما كان يتوفر عليه من إمكانيات تقنية وبدنية هائلة، جعلته يلعب في العديد من الفرق الأوربية الكبرى ما بين فرنسا وإسبانيا، علما أنه بدأ مساره الرياضي بالمغرب.

وجاء تكريم اللاعب الراحل، الذي لقب ب" الجوهرة السوداء"، قبل النجم البرازيلي الراحل بيلي، بالنظر إلى العطاء الكبير الذي قدمه لكرة القدم، في سياق تكريس مبدأ الاعتراف، فضلا عن تعريف الأجيال الجديدة بالرواد، والتذكير بطلائعية اللاعبين المغاربة، والتاريخ الكروي المغربي.

وبدأ بن مبارك مساره كلاعب موهوب من المغرب، قبل أن يدشن مساره الاحترافي من فرنسا، وينتقل بعدها إلى صفوف أتليتكو مدريد الإسباني، الذي تألق في صفوفه، وقاده إلى الفوز بالدوري الإسباني في موسمي 1949 – 1950 و1950 – 1951. كما فاز معه بكأس السوبر الإسباني في 1951. وأصبح بن مبارك، بذلك، أول عربي يحرز لقب الليغا وأول عربي تطأ قدماه ملاعب إسبانيا، ليصير من أساطير الكرة في أتلتيكو مدريد.

وحمل بن مبارك قميص منتخب دولة فرنسا، خلال فترة استعمارها للمغرب، في 18 مرة، سجل خلالها 3 أهداف. وتصنفه الجامعة الفرنسية كرابع أفضل من حمل القميص الفرنسي بعد زين الدين زيدان وكوبالا وميشيل بلاتيني.

وبعد مساره الاحترافي في الخارج عاد بن مبارك إلى المغرب، حيث سيكون أول مدرب لمنتخب المغرب. وتوفي بن مبارك بالدار البيضاء في 16 سبتمبر 1992، عن عمر ناهز 78 سنة. ونظرا لقيمته، أنجزت حوله كثير من الأفلام الوثائقية والسينمائية، بينها فيلم "العربي أو مصير أسطورة كرة القدم"، من إخراج المغربي ادريس المريني في 2011، والذي يعد أول عمل مغربي يرصد مسار أسطورة كرة القدم المغربية، عن قصة مستوحاة من سيرة هذا اللاعب الذي سطع نجمه ما بين ثلاثينات وخمسينات القرن العشرين.



