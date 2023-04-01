قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



برلين: استهل توماس توخل مشواره على رأس الإدارة الفنية لنادي بايرن ميونيخ حامل اللقب بطريقة مثالية وقاده إلى استعادة الصدارة ونغمة الانتصارات بحسم "الكلاسيكر" أمام فريقه السابق والغريم التقليدي بوروسيا دورتموند 4-2 السبت على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

وسجل رباعية بايرن الساعي الى لقبه الـ11 تواليا، حارس مرمى دورتموند السويسري غريغور كوبل (13 خطأ في مرمى فريقه) والقائد توماس مولر (18 و23) رافعا غلته إلى ستة أهداف هذا الموسم، والفرنسي كينغسلي كومان (51)، فيما سجل إيمري دجان (72 من ركلة جزاء) والهولندي دونيال مالن (90).

وألحق النادي البافاري الخسارة الاولى ببوروسيا دورتموند هذا العام (9 انتصارات وتعادل واحد) والسابعة في الدوري هذا الموسم وتحديدا منذ سقوطه امام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فاستعاد منه الصدارة التي تخلى في المرحلة الماضية عندما خسر أمام مضيفه باير ليفركوزن 1-2 قبل فترة التوقف الدولي في 19 آذار/مارس الماضي.

وكانت الخسارة أحد الأسباب التي دفعت النادي البافاري إلى إقالة مدربه يوليان ناغلسمان والتعاقد مع المدرب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الانكليزي في 24 الحالي.

وكرر النادي البافاري إكرامه وفادة ضيفه دورتموند عندما حل عليه ضيفا للمرة الأخيرة وهو في الصدارة في موسم 2018-2019، وقتها لُقِّن دورتموند درسا في فنون اللعبة وخسر بخماسية نظيفة.

كما كرَّس بايرن تفوقه على دورتموند في ميونيخ بفوز تاسع تواليا.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 55 نقطة مقابل 53 لدورتموند.

وجاء الفوز البافاري في الوقت المناسب كونه تنتظر مواجهة مزدوجة مع فرايبورغ الثلاثاء في ربع نهائي مسابقة الكأس والسبت المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين قبل السفر الى انكلترا لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا.

في المقابل، جاء سقوط دورتموند قبل قمته المرتقبة امام مضيفه لايبزيغ الاربعاء في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

خطأ فادح لكوبل

وأبقى توخل على جمال موسيالا والنجم السنغالي ساديو مانيه الذي ذكرت صحيفة بيلد انه كان أحد اسباب إقالة ناغلسمان، والبرتغالي جواو كانسيلو على دكة البدلاء.

وعاد المهاجم الدولي الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ الى التشكيلة بعد غيابه عن المباراتين الاخيرتين بسبب الاصابة.

واستهل دورتموند المباراة باستحواذ وضغط على دفاع النادي البافاري، لكن نقطة التحول كانت بخطأ فادح لحارس مرمى الضيوف الدولي السويسري غريغور كوبل عندما خرج من منطقة الجزاء لإبعاد تمريرة بينية للمدافع أوباميكانو من خلف منتصف الملعب الى لوروا سانيه لكنه لمسها دون النجاح في تشتيتها وتابعت طريقها نحو المرمى الخالي (13).

وارتبك لاعبو الضيوف وكاد ليون غوريتسكا بضيف الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة بين يدي الحارس كوبل (17).

ونجح مولر في إضافة الهدف الثاني عندما ارتطمت به كرة رأسية للمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت اثر ركلة ركنية ليوزوا كيميش فتابعت طريقها على يمين الحارس كوبل (18).

وعزز مولر تقدم أصحاب الأرض بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه مستغلا كرة مرتدة من الحارس كوبل اثر تمريرة قوية من خارج المنطقة لسانيه فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (23).

وأهدر العاجي سيباستيان هالر فرصة تقليص الفارق عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ماريوس فولف داخل المنطقة سددها برعونة بعيدا عن الخشبات الثلاث (50).

ودفع هالر غاليا ثمن فرصته الضائعة لان كومان أضاف الرابع عندما استغل تمريرة عرضية زاحفة لسانيه فتابعها بيسراه على يمين الحارس (51).

وجرب البديل الهولندي دونيال مالن حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس السويسري يان سومر على دفعتين (67).

وحصل بيلينغهام على ركلة جزاء اثر عرقلته داخل المنطقة من البديل سيرج غنابري فانبرى لها إيمري دجان بنجاح مقلصا الفارق (72).

ونجح مالن في تسجيل الهدف الثاني للضيوف بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (90).

أونيون يواصل الصحوة

وواصل أونيون برلين صحوته ولايبزيغ نزيف النقاط بفوز الأول الكبير على ضيفه شتوتغارت 3-صفر، وخسارة الثاني أمام ضيفه ماينتس بالنتيجة ذاتها.

في المباراة الاولى، أكرم القطب الثاني للعاصمة وفادة ضيفه شتوتغارت بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السورينامي شيرالدو بيكر (51) وكيفن بيهرنز (67) و الياباني جنكي هاراغوتشي (68 خطأ في مرمى فريقه).

وهو الفوز الثاني تواليا لأونيون برلين والخامس عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

وفي الثانية، فاجأ ماينتس مضيفه لايبزيغ بهدف مبكر وتحديدا في الدقيقة التاسعة سجله الدنماركي ماركوس إنغفارتسن، قبل أن يضيف الفرنسي لودوفيك أجورك الثاني بعد 12 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني (57)، ثم ختم لاعب الوسط دومينيك كوهر المهرجان بالهدف الثالث (68).

وهي الخسارة الثالثة للايبزيغ في مبارياته الأربع الاخيرة فتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الخامس، فيما واصل ماينتس انتفاضته في العام الحالي محققا فوزه الخامس في سبع مباريات لم يتذوق فيها طعم الخسارة.

وصعد ماينتس الى المركز الثامن برصيد 40 نقطة بفارق الاهداف خلف باير ليفركوزن الذي واصل صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على مضيفه شالكه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الهولندي جيريمي فريمبونغ (50) وفلوريان فيرتس (61) والإيراني سردار أزمون (90+2).

وارتقى باير ليفركوزن الى المركز السابع برصيد 40 نقطة مستغلا تعثر فولفسبورغ أمام ضيفه أوغسبورغ بهدفين للوكا فالدشميدت (85) وفيليكس نميخا (90+6) مقابل هدفين لماكسيميليان أرنولد (2 خطأ في مرمى فريقه) ومرجيم بيريشا (32).

وكان أرنولد سيء الحظ في المباراة بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وتراجع فولفسبورغ الى المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

وفرط فرايبورغ صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في فرصة توسيع الفارق بينه وبين لايبزيغ إلى أربع نقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه هرتا برلين 1-1.

وكان فرايبورغ البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الايطالي فينتشنزو غريفو (52) رافعا رصيده الى 13 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين، لكن هرتا برلين أدرك التعادل عبر مهاجمه ييسيتش نغانكام (77).

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي كولن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وفيردر بريمن مع هوفنهايم.