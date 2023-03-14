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برلين: مدد فرايبورغ، خامس الدوري الالماني لكرة القدم، عقد مدربه كريستيان شترايش، حسب ما أفاد النادي الثلاثاء.

وكما اعتاد فرايبورغ أن يفعل خلال فترة اشراف شترايش، لم يعلن عن موعد نهاية العقد الجديد، علماً أن التمديد في السنوات الماضية بين الطرفين كان يقتصر على عام واحد، حيث من المتوقع أن ينتهي عقده الجديد عام 2024.

قال المدرب البالغ 57 عاماً "من الجيد أننا ما زلنا نحب القدوم إلى المكتب والحفاظ على تبادل مفتوح وصادق".

وأضاف "المجموعة هنا استثنائية ومن الممتع لي متابعة العمل في هذا النادي مع زملائي المدربين".

وبعدما لعب بقميص فرايبورغ، بدأ شترايش مسيرته التدريبية في عام 1995 مع الفئات العمرية، قبل أن يصبح مدرباً للفريق الأول في كانون الأول/ديسمبر 2011، ما يجعل منه المدرب الأكثر صموداً في منصبه في "بوندسليغا".

الفترة الأكثر نجاحاً

ويعيش شترايش حالياً الفترة الأكثر نجاحاً في تاريخ فرايبورغ، حيث قاده إلى نهائي مسابقة الكأس المحلية للمرة الأولى في موسم 2021-2022 (خسر أمام لايبزيغ بركلات الترجيح).

كما يحتل فرايبورغ هذا الموسم المركز الخامس في الدوري برصيد 45 نقطة متساوياً مع لايبزيغ وأونيون برلين في المركزين الثالث والرابع توالياً، وما زال في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

كما ما زال فرايبورغ ينافس على الساحة الاوروبية في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بمواجهة يوفنتوس في ثمن النهائي، برغم تعثره صفر-1 ذهاباً، قبل مباراة الإياب على أرضه الخميس.

ورفض شترايش الذي يذهب إلى التمارين والمباريات على متن دراجته الهوائية العديد من العروض من أندية بارزة للبقاء مع فرايبورغ، حيث بات شخصية محببة في المانيا.