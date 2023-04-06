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المنامة: يبحث الأهلي عن لقبه السادس عندما يلتقي الحالة في نهائي النسخة 46 من كأس ملك البحرين في كرة القدم، الجمعة على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى.

وتوّج الأهلي للمرة الأخيرة قبل 20 عاماً، فيما يسعى الحالة لتحقيق لقبه الثالث بعد 1980 و1981.

وكان الأهلي بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على الرفاع 4-1 بالركلات الترجيحية (2-2)، وقبلها اجتاز النجمة بالركلات الترجيحية أيضا 4-2 (1-1)، وفي دور الـ16 تفوّق على الشباب برباعية نظيفة.

ومن جهته، وصل الحالة إلى المباراة الختامية بعد أن أقصى متصدر الدوري المنامة 2-1، وفي ربع النهائي اجتاز الحد بالركلات الترجيحية 4-2 (1-1)، وفي دور الـ16 تفوّق على حساب التضامن بهدفين دون رد.

وفي الدوري حيث يحتل الأهلي المركز السادس والحالة الثامن، تفوّق الأهلي 3-0 في المرحلة السابعة عشرة بعد أن تعادلا ذهاباً سلباُ بالمرحلة السابعة.

يقود الأهلي المدرب المحلي علي صنقور، والذي سبق له أن حمل لقب الكأس ثلاث مرات، مرتين منها كلاعب في صفوف الأهلي في موسمي 2001 و2003، وكان الأخير قائدا لفريقه، فيما فاز بالكأس في موسم 2017 كمساعد مدرب مع فريق نادي المنامة، ويطمح في الفوز للمرة الرابعة كمدرب.

تضم تشكيلة الأهلي جمال راشد ومحمد سهوان وعباس عياد والسيد محمد شبر والمهاجم الواعد عبدالله البحراني وعبدالله الحشاش وحسن مدن وعباس العصفور والبرازيلي فينيسيوس فارغاس ومواطنه ماركولينو نيتو والمغربي زكريا الإسماعيلي واليمني نواف عبدالله والسيد محمد أمين وباقر العصفور والحارس إبراهيم لطف الله.

وقال علي معيوف رئيس جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي "المباراة صعبة ولن تكون سهلة على الفريقين وتختلف المواجهة عن مباريات الدوري، واستعدادات الفريقين عادية لهذه المباراة، وسنعمل على إخراج اللاعبين من الضغوط النفسية التي تسبق مثل هذه المباريات".

بدوره، قال المدرب صنقور "توقعاتنا صعبة في مثل هذه المباريات، الحسابات صعبة ولا يمكن التكهن بأحداثها، ولكننا نتمنى الفوز باللقب، وهذه المباراة الثالثة لنا مع الحالة هذا الموسم، ومباراة النهائي لها حسابات مغايرة تماما عن لقاءات الدوري".

تابع "استعدادات الفريق خاصة لهذه المباراة، وسيكون الفريق أمام هدف خاص وهو تحقيق اللقب".

أضاف صنقور "الحضور الذهني مهم جدا في هذه المباراة، ونملك لاعبين أصحاب خبرة ولاعبين واعدين، وسنعمل على إعداد الفريق بالصورة المناسبة لهذه المباراة الهامة لنا".

ومن جهة مدرب الحالة المصري محمد عبدالسميع، فهو يأمل في ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ يبحث عن أول لقب له في مشواره التدريبي بالبحرين، وقيادة الحالة لتحقيق لقب الكأس بعد غياب أكثر من 40 عاما عن منصات التتويج باللقب.

يضم الحالة اللاعبين عيسى غالب وعلي جمال وعلي عدنان ضيف ووليد الطيب وفهد بوشرار وعبدالعزيز خالد والحارس محمد الغرابلي والمالي أمارا باجيوكو والكاميروني ألين أيانغا والسنغالي بابا ديوب ومحمود الحايكي وقطب الدين محمد وكواوي جيبرين وعبدالله عبدالرزاق وعلي البناي وسعيد راشد وأحمد حسن.

وقال قائد الحالة علي ضيف "استعد الفريق جيدا لهذه المباراة، والفريق دخل معسكرا داخليا استعدادا لهذه المباراة، وحظوظنا متساوية ومتكافئة مع النادي الأهلي، ومواجهات الكؤوس لها اعتبارات وتحضيرات خاصة، وجميع اللاعبين جاهزون لهذه المباراة الهامة. خسرنا في المواجهة الأخيرة أمام الأهلي، ولكن هذه المرة الظروف مغايرة ومواجهات الكأس لها حساباتها الخاصة".