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القاهرة: حقق الزمالك فوزه الأول في الدوري المصري لكرة القدم منذ 55 يوماً وجاء على حساب مضيفه البنك الاهلي 1-صفر الأحد، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين.

سجل هدف فوز الزمالك مدافعه محمود حمدي "الونش" (31) من تمريرة عرضية لاحمد فتوح من ناحية اليمين حولها رأسية سكنت الشباك على يمين الحارس أحمد صبحي.

وهو الفوز الأوّل للزمالك منذ انتصاره على سموحة 3-1 في المرحلة الثامنة عشر في 13 شباط/فبراير، والأول أيضاً بقيادة مدربه الموقت مدحت عبد الهادي، رافعا رصيده الى 36 نقطة في المركز الرابع.

وتلقى البنك الاهلي خسارته الثانية توالياً بعدما كان سقط أمام إنبي 1-2 في المرحلة الماضية والـ 12 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وواصل إنبي انتصاراته للمباراة الرابعة توالياً بفوز على ضيفه المقاولون العرب 2-1 على ملعب بتروسبورت.

سجل هدفي إنبي خليل حسين (12) والتونسي رفيق كابو (40)، وهدف الفريق الخاسر النيجيري جون أوكولي (20).

ورفع انبي رصيده الى 29 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما فشل المقاولون في تحقيق الفوز للمباراة السابعة توالياً منذ اسقاطه المحلة بثلاثية نظيفة في المرحلة الثامنة عشرة في 10 شباط/فبراير الماضي، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة ويتراجع للمركز السادس.

وحقق سموحة فوزاً مثيراً على ضيفه الداخلية 4-3 على ملعب الاسكندرية.

سجل لسموحة حسام حسن (2) والغاني بنيامين برنارد بواتينغ (21 و33) والنيجيري صديق أوغولا (43). والاوغندي آلان كيامبادي (24) وسمير فكري وعبد العزيز السيد في الدقيقتين 71 و87 من ركلتي جزاء للداخلية.

ورفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.