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مدريد : دفع برشلونة ثمن العقم الهجومي وعدم استغلال الفرص وفرط بفرصة الابتعاد في الصدارة عن غريمه ريال مدريد بفارق 15 نقطة، وذلك بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه وجاره جيرونا الإثنين في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل برشلونة اللقاء على خلفية هزيمته القاسية في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس على أرضه أمام ريال مدريد برباعية نظيفة ما حرمه من محاولة الفوز بالثنائية.

وكان المدرب تشافي هرنانديس يمني النفس بألا يؤثر هذا السقوط القاسي على تركيز فريقه في الدوري من أجل استغلال الخدمة التي قدمها له فياريال السبت باسقاطه ريال مدريد في معقله 3 2، لتوسيع الفارق الذي يفصله عن النادي الملكي الى 15 نقطة قبل 10 مراحل على انتهاء الموسم.

لكن العقم الهجومي حرمه من فوزه الخامس توالياً في الدوري والخامس على جيرونا من أصل ست مواجهات جمعته بجاره الكاتالوني على صعيد الدوري (انتهت المباراة الأخرى بالتعادل).