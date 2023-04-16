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لندن: فتح أرسنال طريق لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم أمام مطارده وحامل اللقب مانشستر سيتي، بعدما أهدر تقدمًا بهدفين ضد مضيفه وست هام ليكتفي بالتعادل 2 2 الاحد ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.

وتقدم المدفعجية باكرًا بهدفي البرازيلي غابريال جيزوس (7) والنروجي مارتين أوديغارد (10)، قبل أن يرد أصحاب الارض عبر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة (33 من ركلة جزاء) وجاريد بوين (54)، علمًا أن الضيوف فوّتوا فرصة التقدم 3 1 عندما أهدر بوكايو ساكا ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وكان أرسنال مطالبًا بالفوز وحصد النقاط الثلاث غداة فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي 3 1 السبت، ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط.

وبات في رصيد أرسنال 74 نقطة مقابل 70 لسيتي الذي لديه مباراة مؤجلة ويستضيف المدفعجية على أرضه في 26 الشهر الحالي في مباراة قد تكون مصيرية لتحديد هوية البطل.

وبعد أن تصدر لغالبية فترات الموسم وبدا في طريقه لتحقيق لقبه الاول في الدوري منذ العام 2004، يبدو أن أرسنال بدأ يدفع ثمن تعثره في ثلاث مباريات تواليًا في شباط/فبراير الماضي عندما تعرض لخسارتين وتعادل.

لم يذق بعدها طعم الخسارة في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري، محققًا 7 انتصارات تواليًا مقابل تعادلين، الاول أمام ليفربول 2 2 في المرحلة الماضية عندما أهدر أيضًا تقدمًا بهدفين والاحد أمام وست هام، علمًا أن الخسارة الأخيرة "للمدفعجية" تعود إلى 15 شباط/فبراير أمام سيتي 1 3 على ملعب الإمارات.

من ناحيته، ما زال وست هام يصارع لعدم الهبوط حيث يتقدم بفارق 4 نقاط عن نوتنغهام فوريست الثامن عشر.

وخاض مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا المباراة من دون الأوكراني أولكسندر زينتشينكو المصاب ليحل الاسكتلندي كيران تيرني بدلاً منه على الجهة اليسرى، مع خط وسط كلاسيكي من الثلاثي الغاني توماس بارتي وأوديغارد والسويسري غرانيت تشاكا. ولعب في المقدمة جيزوس ومواطنه غابريال مارتينيلي وساكا.

وبدا أن أرسنال سيحقق فوزًا كاسحًا على مضيفه بعدما سجل هدفين بعد 10 دقائق من صافرة البداية، بداية لجيزوس بعد لعبة جماعية وصلت الكرة إلى أوديغارد الذي حولها إلى بن وايت ليمررها الأخير عرضية أمام المرمى تابعها البرازيلي في المرمى، في تاسع أهدافه هذا الموسم بعد انتقاله إلى أرسنال قادمًا من سيتي.

وتحول أوديغارد من ممرر إلى هداف بعد لعبة جماعية جديدة وعرضية من مارتينيلي إلى النروجي المنفرد لينهي بتسديدة على الطاير بقدمه اليسرى (10).

ورفض وست هام الاستسلام مستفيدًا من خطأ فادح من بارتي الذي خسر الكرة أمام منطقة الجزاء بضغط من ديكلان رايس، لتصل إلى البرازيلي لوكاس باكيتا داخل المنطقة فتعرض الأخير لخطأ من مواطنه المدافع غابريال ماغاليش، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد التأكد من حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" نفذها بن رحمة بنجاح في شباك الحارس آرون رامسدايل (33).

وأتيحت الفرصة لأرسنال لمضاعفة التقدم من جديد باكرًا في الشوط الثاني بعد أن تحصل على ركلة جزاء إثر لمسة يد على ميكايل أنتونيو، إلا أن ساكا نفذها بطريقة سيئة مسددًا الى يمين المرمى (52).

ولم ينتظر وست هام سوى دقيقتين لمعاقبة غريمه اللندني وعادل النتيجة عندما رفع الألماني ثيلو كيهرر كرة خلف المدافعين تابعها بوين على الطائر منخفضة في أسفل الزاوية اليسرى (54).

وأتيحت فرصة ذهبية لوست هام لخطف الفوز عندما وصلت عرضية من بن رحمة إلى أنتونيو أمام المرمى تابعها رأسية ارتدت من القائم (82).

ويلعب لاحقًا نوتنغهام فوريست أمام مانشستر يونايتد.