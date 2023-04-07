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لندن: أحرز منتخب انكلترا للسيدات بطل أوروبا كأس فيناليسيما لكرة القدم في نسختها الأولى بفوزه على نظيره البرازيلي بطل أميركا الجنوبية بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1 على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وتألقت حارسة انكلترا ماري إيربس بتصديها لركلة تاميريش، فيما تكفلت العارضة بركلة لاعبة أرسنال رافاييل سوزا.

وهي المباراة الثلاثين توالياً من دون خسارة لمنتخب انكلترا منذ تسلم المدربة الهولندية سارينا فيخمان زمام الأمور الفنية، وذلك قبل 3 أشهر ونصف الشهر من مونديال السيدات المقرر في استراليا ونيوزيلندا.

وهيمنت لاعبات انكلترا على الشوط الأول في ظل تراجع البرازيليات، غير أن التغييرات التي أدخلتها المدربة السويدية بيا سوندهوغه، وصيفة مونديال 2011 والمتوجة بالذهب الأولمبي عامي 2008 و2012 مع المنتخب الأميركي للسيدات، على صفوف المنتخب البرازيلي أعاد الاخير إلى أجواء اللقاء.

وافتتحت مهاجمة مانشستر يونايتد إيلا تون التي اخفقت في ركلتها الترجيحية التسجيل لانكلترا في الدقيقة 23 بعد تمريرة من لوسي برونز، قبل أن تخطف أندريسا ألفيش هدف التعادل في الدقائق القاتلة من عمر اللقاء عقب خطأ فادح من الحارسة إيربس (90+3).

وتحتل سيدات انكلترا المركز الرابع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حين تقبع البرازيل المهيمنة على القارة الجنوبية بفوزها باللقب في النسخ الأربع الأخيرة وإجمالي 8 مرات من أصل 9، في المركز التاسع عالمياً.