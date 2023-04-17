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لندن: أنهى ليفربول سلسلة من خمس مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز باسقاطه مضيفه ليدز يونايتد 6-1، الإثنين في ختام منافسات المرحلة 31 ضمن بطولة انكلترا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل سداسية ليفربول الهولندي كودي خاكبو (35) والمصري محمد صلاح (39 و64) والبرتغالي ديوغو جوتا (52 و73) والبديل الأوروغوياني داروين نونييس (90).

وسجل للخاسر الكولومبي لويس فرناندو سينيستيرا (47).

ولم يعد الريدز الثامن مع 47 نقطة يملك ترف هدر النقاط اذا ما أراد حجز مقعد في مسابقة دوري أبطال الموسم المقبل حيث يتأخر بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل للمسابقة القارية الأم.

وفك ليفربول صيامه عن الفوز أمام ليدز بعد مبارياته العقيمة الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث تعادل أمام تشلسي سلباً وأرسنال 2-2 وخسر أمام بورنموث وريال مدريد الاسباني بالنتيجة ذاتها صفر-1 ومانشستر سيتي 1-4.

وجدد مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب الثقة بالتشكيلة التي تعادلت أمام أرسنال في المرحلة الماضية.

قال كلوب بعد الفوز "هي أفضل مباراة لعبناها هذا الموسم من جميع الجوانب".

وتابع "الجزء المفضل لديّ كان في الدقيقة 92 عندما تابعنا ضغطنا على ليدز. كان الضغط المضاد هو الأفضل، كما أريد أن أقول، منذ عقود!".

في المقابل، أجرى مدرب ليدز الإسباني خافيير غارسيا تغييرين على التشكيلة التي خسرت أمام كريستال بالاس 1-5 في المرحلة الماضية، بعدما كان فاز مرتين وتعادل مرة.

استحواذ ليفربول

استحوذ ليفربول على الكرة بنسبة 75 في المئة في الشوط الأول، إلا انه افتتح التسجيل من هجمتين سريعتين في غضون 5 دقائق بداية مع الهولندي خاكبو الذي تابع كرة في المرمى الخالي بعد تمريرة من ترنت ألكسندر-أرنولد (35) ثم صلاح بتسديدة من قدمه اليسرى (39).

وكاد ليفربول يقع في المحظور بعدما قلص ليدز الفارق في الشوط الثاني عن طريق سينيستيرا بعد خطأ من المدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه، لينقض الكولومبي عليه ويواجه الحارس البرازيلي أليسون ويخدعه بوضع الكرة في الشباك (47).

إلا أن ليفربول اعاد الفارق سريعاً إلى هدفين بفضل جوتا الذي تابع تمريرة من كورتيس جونز بتسديدة من لمسة في شباك الحارس الفرنسي إيلان ميلييه (52).

واضاف صلاح الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له من رابع تسديدة على مرمى المنافس، بعد لعبة مشتركة بين جوتا والاسكتلندي أندرو روبرتسون وصلت الكرة إلى خاكبو عند حافة منطقة الجزاء ليمررها إلى المهاجم الدولي المصري من دون اي رقابة على الجهة اليمنى، ليسدد في الشباك (64).

وتابع جوتا الاستعراضي الهجومي للريدز فسجل الثاني الشخصي له والخامس لفريقه بعد عرضية من القائد جوردان هندرسون فوتها صلاح لتصل إلى البرتغالي سددها بقدمه اليمنى من خارج المنطقة في الشباك (73).

وخرج صلاح بعد في الدقيقة 81 ليحل نونييس بدلاً منه الذي سجل السادس بعد تمريرة في العمق من ألكسندر-أرنولد ليكسر المهاجم الأوروغوياني مصيدة التسلل ويدخل المنطقة ويسدد في الشباك (90).

ولم يعد ليدز الذي تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز السادس عشر يتقدم سوى بفارق نقطتين عن نوتنغهام فوريست، أول الهابطين، فيما تفصل 4 نقاط بينه وبين ليستر سيتي التاسع عشر.