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لندن: وضع أستون فيلا حدًا لسلسلة من خمسة انتصارات تواليًا لنيوكاسل عندما أسقط ضيفه 3 0 السبت ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، معكرًا مسعاه نحو خطف مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

وسجل أولي واتكينز ثنائية (64 و83) لفيلا المتألق هذا الموسم بعد أن افتتح جايكوب رامسي التسجيل (11).

وتجمد رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة في المركز الثالث الذي من الممكن أن يتنازل عنه في حال تعادل أو فوز مانشستر يونايتد أمام مضيفه نوتنغهام فوريست الاحد.

وفي ظل الصراع بين مانشستر سيتي وأرسنال على لقب الدوري، تتنافس الفرق الاخرى على المقعدين الاخيرين المؤهلين الى المسابقة القارية الأم.

ولم يخض نيوكاسل غمار دوري الابطال منذ موسم 2002 2003 ويطمح في العودة الى المسابقة بعد الاستحواذ السعودي في تشرين الأول/أكتوبر 2021 ووصول المدرب إدي هاو في نهاية العام ذاته.

ويحتل توتنهام المركز الخامس على بُعد ثلاث نقاط عن كل من مانشستر يونايتد ونيوكاسل، علمًا ان الاخير يلتقي مع سبيرز الاسبوع المقبل، فيما يحتل فيلا الذي يقدم موسمًا مميزًا المركز السادس مع 50 نقطة.

وهذه المرة الثانية فقط هذا الموسم في الدوري التي يتلقي فيها نيوكاسل صاحب أفضل دفاع في البرميرليغ ثلاثة أهداف بعد التعادل 3 3 مع مانشستر سيتي في آب/أغسطس الماضي.

من جهته، حقق فيلا بقيادة المدرب الاسباني أوناي إيمري انتصاره الخامس تواليًا في الدوري للمرة الاولى منذ العام 1998 معززًا حظوظه بمقعد أوروبي.

وقام فيلا ببداية نارية للمباراة وهدد في الثانية 28 بعدما مرر رامسي كرة بينية لواتكينز سددها بيسراه زاحفة من داخل المنطقة ارتدت من القائم.

ولاحت فرصة للسويدي ألكسندر إيزاك في المقلب الآخر بعد أن سدد كرة قوية من الجهة اليمنى في المنطقة أبعدها الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيس بطل العالم (9).

ونجح فيلا في التقدم باكرًا بعد أن وصلت عرضية الى واتكينز عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني، مررها رأسية الى رامسي تابعها بيسراه من مسافة قريبة (11).

وأتيحت فرصتان محققتان لفيلا في غضون ثوان من أجل مضاعفة التقدم، أولا عندما تصدى نيك بوب برجله بطريقة رائعة لتسديدة قوية من واتكينز قبل أن ترتد تسديدة قوية لرامسي من داخل المنطقة بالعارضة (15).

وواصل واتكينز تألقه مع انطلاق الشوط الثاني وتصدى بوب مجددًا برجله لمحاولته (49)، قبل أن تتاح فرصة لجايكوب مورفي في المقلب الآخر مرت بجانب القائم.

وبعد أن ألغي له هدف بداعي التسلل بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (62)، حصل واتكينز أخيرًا على مبتغاه بعدما وصلته كرة من الاسباني أليكس مورينو أمام المرمى، التف حول نفسه وأسكنها الشباك (64).