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لوس انجليس: تقدم كل من ساكرامنتو كينغز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز 2 0 على غولدن ستايت ووريرز وبروكلين نتس تواليًا في سلسلة الدور الاول من الادوار الاقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوز الاول 114 106 والثاني 96 84 الاثنين.

بعد انتصار مثير بفارق ثلاث نقاط على ووريرز حامل اللقب في المباراة الاولى، أكد كينغز مرة أخرى تفوقه في ساكرامنتو على غريمه في شمال كاليفورنيا.

كان دي أرون فوكس والليتواني دومانتاس سابونيس الافضل في كينغز مع 24 نقطة لكل منهما، في مباراة مشحونة شهدت طرد درايموند غرين من الضيوف بعد أن دهس على صدر سابونيس في الربع الاخير.

قال سابونيس "كنا نقاتل من أجل التقاط المتابعة، سقطنا على بعضنا، تحصل هذه الامور. إنها كرة السلة، يجب أن نضع ذلك خلفنا".

أما غرين فألقى باللوم على الليتواني الذي أمسك بكاحله قبل أن يدهس الاميركي على صدره "يجب أن أضع قدمي في مكان ما. لا يمكنني أن أخطو إلا عندما أسحب قدمي بعيدًا. هذا ما حصل".

كان ستيفن كوري الافضل في ووريرز مع 28 نقطة قبل المباراة الثالثة المرتقبة في سان فرانسيسكو الخميس.

في فيلادلفيا، سجل تايريز ماكسي 33 نقطة ليقود سفنتي سيكسرز للفوز على بروكلين نتس 96 84 ويتقدم 2 0 في سلسلة المنطقة الشرقية.

نجح ماكسي بست ثلاثيات في المباراة وساهم في قلب الامور على نتس الذي تقدم بفارق 10 نقاط في إحدى مراحل الربع الثاني.

أضاف الكاميروني جويل إمبيد 20 نقطة و19 متابعة لسفنتي سيكسرز بالاضافة الى سبع تمريرات حاسمة.

أقر دوك ريفرز مدرب فيلادلفيا أن فريقه كان محظوظًا للدخول الى الاستراحة متأخرًا فقط بفارق 5 نقاط.

قال في هذا الصدد "اعتقدت أننا أضعنا الشوط الأول بأكمله. كنا محظوظين. في نهاية الشوط الأول كان بإمكانهم أن يكونوا متقدمين بفارق أكبر نظرًا للطريقة التي لعبنا بها. نحن فريق أفضل من الطريقة التي لعبنا بها في النصف الأول".