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نيويورك: أعلنت نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر الثلاثاء انها تقوم بإعداد كتاب عن سجنها لمدة عشرة أشهر في روسيا حتى كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما خرجت بعد تبادل أسرى بين موسكو وواشنطن.

ومن المقرر اصدار الكتاب الذي لم يعرف اسمه بعد، عام 2024، حسب دار النشر ألفريد ا. كنوبف.

وأوضح الدار ان بريتني غراينر تصف تجربة "قاسية وسوريالية" و"الجوانب المرعبة من الحياة اليومية" في روسيا.

أوقفت غراينر، إحدى أبرز أفراد مجتمع الميم، بتهمة تهريب المخدرات عند وصولها إلى روسيا في شباط/فبراير 2022 للعب في صفوف فريق يكاترينبرغ اثر انتهاء موسم الدوري الأميركي، وهي عادة شائعة بين لاعبات كرة السلة.

وحُكم عليها بالسجن تسع سنوات ثم نقلت إلى حبس في وسط روسيا، وأُطلق سراحها بعد مفاوضات طويلة مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة.

قالت غراينر ان اعتقالها كان "بداية فترة لا يمكن تصوّرها في حياتي، لذا لم أكن مستعدة للحديث عنها حتى ذلك الحين".

تابعت "السبب الوحيد لذهابي إلى روسيا من أجل وظيفتي كان لجعل زوجتي، عائلتي وزميلاتي فخورات بي".