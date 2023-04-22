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لندن: تعملق جناح مانشستر سيتي الجزائري الدولي رياض محرز بتسجيله ثلاثية فريقه في مرمى شيفيلد يونايتد من شامبيونشيب السبت ليقوده الى نهائي كأس انكلترا لكرة القدم.

وجاءت اهداف محرز في الدقائق 43 من ركلة جزاء و61 و66.

وينتظر سيتي في المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي حيث تقام مباريات نصف النهائي والنهائي منذ بضع سنوات في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، جاره مانشستر يونايتد او برايتون الجنوبي اللذين يتواجهان الاحد.

إنجاز

وحافظ سيتي بالتالي على آماله في احراز الثلاثية (الدوري المحلي والكأس ودوري أبطال أوروبا) وهو انجاز لم يحققه في انكلترا سوى مانشستر يونايتد عام 1999.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الانكليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض مباراتين اكثر، علماً أن الفريقين سيتواجهان على ملعب الاتحاد في مباراة مرتقبة الاربعاء المقبل.

كما بلغ سيتي نصف نهائي دوري الابطال حيث يلعب أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وأجرى مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديوالا ستة تبديلات على التشكيلة التي خاضت مباراة الاياب من الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا ضد بايرن ميونيخ الالماني (1 1) الاربعاء، كان ابرزها مشاركة محرز بالذات والمهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريس، كما اراح لاعبي الوسط صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين والاسباني رودري.

وكعادته، سيطر سيتي على الكرة بنسبة كبيرة لكنه واجه دفاعا منظما من منافسه الذي يلعب في دوري "شامبيونشيب" الى ان احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة البرتغالي برناردو سيلفا داخل المنطقة فانبرى لها محرز بنجاح قبل دقيقتين من انتهاء الشوط الاول.

ونجح محرز في اضافة الهدف الثاني بعد ان سار بالكرة من دون اي تدخل واطلقها داخل الشباك (61).

وسجل الجزائري الهاتريك عندما تلقى كرة من جاك غريليش فاطلقها على الطاير داخل الشباك (66).

ثلاثية

وبات محرز أول لاعب يسجل ثلاثية في نصف نهائي كأس انكلترا منذ ان نجح أليكس داوسون من مانشستر يونايتد في مرمى فولهام عام 1958، حسب وكالة اوبتا للاحصائيات.