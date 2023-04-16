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حقق مانشستر سيتي فوزا مريحا على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد يوم السبت، ليقلص الفارق بينه وبين متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال إلى ثلاث نقاط فقط.

وسيلعب مانشستر سيتي ثلاث مباريات ستكون حاسمة في الموسم الحالي، الذي يتطلع فيه للفوز بثلاثة ألقاب.

سيتجه مانشستر سيتي إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونخ بأفضلية كبيرة بعدما حقق الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا قبل أن يلعب مع فريق شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت.

من المتوقع أن ينجح مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، في التأهل من هاتين المواجهتين، لكن مباراته المقبلة في الدوري أمام أرسنال ستحسم بشكل كبير لقب البطولة. وستقام هذه المباراة الهامة يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل/نيسان على ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا: "كما قلت في المؤتمر الصحفي السابق، إنه الفوز ولا شيء غير الفوز".

مضيفا: "يقدم أرسنال أداءً مذهلاً هذا الموسم حتى الآن، لا أعتقد أنهم سيخسرون الكثير من النقاط وعلينا أن نكون في الموعد".

وقال غوارديولا: "من المهم بالنسبة لنا أن ندخل هذه المباراة بعد الفوز الذي حققناه اليوم. إنها مباراة نهائية ضد أرسنال في الجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز".

يمكن لأرسنال أن يستعيد تفوقه بست نقاط عندما يواجه وست هام الأحد، وقد يتسع الفارق إلى تسع نقاط بحلول الوقت الذي يلتقي فيه مع مانشستر سيتي، حيث يلعب أرسنال مباراة إضافية في الدوري ضد ساوثهامبتون متذيل جدول الترتيب يوم الجمعة المقبل.

وقال غوارديولا عن مواجهة أرسنال: "إنه نهائي يوصلنا لنهائيات أخرى. إذا خسرنا هذه المباراة فستنتهي المنافسة على اللقب تقريبا".

وأضاف: "نريد هذه الفرصة لمعرفة مدى صعوبة الأمر، لكن قبل ذلك لدينا فرصة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي".

غوارديولا يريد من هالاند أن يحطم المزيد من الأرقام القياسية

وفي مباراة ليستر سيتي، واصل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجل هدفين ليرفع رصيده من الأهداف إلى 47 هدفا في 40 مباراة.

سجل هالاند هدفا من ركلة جزاء، وأضاف هدفا ثانيا بلمسة رائعة، ليصل لهدفه رقم 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

والآن، يبدو هالاند في طريقه لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرر وآندي كول، اللذين سجلا 34 هدفا في موسم واحد.

وقال غوارديولا عن ذلك: "أريد و أتمنى أن يحطم كل الأرقام القياسية الممكنة. هذا يعني أنه سيسجل الكثير من الأهداف التي تساعدنا، وأعتقد أنه يريد الألقاب وهو ما نسعى إليه أيضا. لا يزال هناك ثماني مباريات لنلعبها، ويحطم كل الأرقام".

لكنه أضاع فرصة إحراز هاتريك بعدما استبدله غوارديولا بين شوطي المباراة إلى جانب المدافع جون ستونز.

وقال غوارديولا عندما سئل عن رد فعل هالاند على استبداله: "ممتاز كالعادة، جون وإيرلينغ عادا للتو من الإصابة. لقد لعب هالاند 90 دقيقة ضد بايرن ميونيخ بعد 15 يوما من غيابه عن الملاعب، كما يجب الاعتناء بجون. كان من المهم لهما أن يرتاحا بعدما لعبا 45 دقيقة".

وأضاف: "ليس لدي علم بجميع الإحصائيات، إلا أنني منبهر بما يقدمه هالاند".