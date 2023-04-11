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مانشستر (المملكة المتحدة): قطع مانشستر سيتي الإنكليزي شوطاً كبيراً نحو بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك باكتساحه ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، القادم من ثمانية انتصارات متتالية في دور المجموعات وثمن النهائي، بثلاثية نظيفة الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي.

ويدين سيتي بالفوز الكبير الذي سيجعله يخوض لقاء الإياب الأربعاء في ميونيخ بأريحية كبيرة، الى الإسباني رودري (27) والبرتغالي برناردو سيلفا (70) والنروجي إرلينغ هالاند (76) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة.

وتقاسم الفريقان الانتصارات في ست مباريات جمعتهما في دور المجموعات، لكنها المواجهة الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية في مسابقة أحرز لقبها البافاري ست مرات آخرها عام 2020، فيما يلهث سيتي المملوك إماراتياً وراء لقبه الأول.

ووضعت هذه المواجهة المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا ضد الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحرز معه لقب الدوري الألماني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية.

كما ان غوارديولا، المتوج باللقب مدربا مع برشلونة في 2009 و2011، وقف في وجه المدرب الجديد لبايرن توماس توخل الذي حرمه المجد القاري في نهائي 2021 عندما كان على رأس الإدارة الفنية لتشلسي الإنكليزي (1-0).