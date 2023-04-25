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واشنطن: توصّل نادي هيوستن روكتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) إلى اتفاق مع إيمي أودوكا لتدريبه، حسب ما ذكرت عدة وسائل إعلام أميركية.

وذكرت مصادر كل من "هيوستن كرونيكل" و"إي أس بي أن" أن أودوكا، المدرب السابق لبوسطن سلتيكس، سيشرف على الفريق الذي فاز 22 مرة فقط وخسر في 60 مباراة خلال الدور المنتظم من الدوري، ما ابعده عن الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) للعام الثالث توالياً.

وكان بوسطن قد أوقف أودوكا في أيلول/سبتمبر الماضي لموسم 2022-2023، لتصرف غير لائق في مكان العمل مع احدى الموظفات. وشغل جو مازولا منصب المدرب الموقت لحين تسلمه مهامه الدائمة في شباط/فبراير الماضي.

وتحدث مسؤولو روكتس مع رابطة الدوري وإداريي سلتيكس قبل تقديم عرضهم للمدرب النيجيري الأصول المرتبط اسمه أخيراً بتدريب تورونتو رابتورز، حسب ما أضافت "إي أس بي أن".

وكلاعب، شارك أودوكا (45 عاماً) في الدوري المحلي خلال سبعة مواسم، منها مواسمه الأربعة الأخيرة مع سان أنتونيو سبيرز، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2011. كما شغل منصب مساعد المدرب مع أندية سبيرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبروكلين نتس، ليعود ويشرف على سلتيكس في حزيران/يونيو 2021.

وحقق سلتيكس 51 فوزاً مقابل 31 هزيمة في الموسم الماضي عندما بلغ النهائي وخسر أمام غولدن ستايت ووريرز في الموسم الأول لأودوكا.