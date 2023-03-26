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لوس انجليس: قاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس الى استعراض عضلاته أمام ضيفه ميلووكي باكس وحسم قمة متصدري المنطقتين الغربية والشرقية المرشحين لبلوغ الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بنتيجة ساحقة 129-106 السبت.

وسجل يوكيتش، افضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين، 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وست متابعات في المباراة التي كانت أيضا مبارزة بينه وبين منافسه على لقب الأفضل هذا الموسم نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المتوج بالجائزة في موسمي 2018-2019 و2019-2020.

وبدوره سجل أنتيتوكونمبو 31 نقطة مع تسع متابعات وأربع تمريرات حاسمة ومثلها سرقات، لكنه فشل في تجنيب فريقه الخسارة الـ21 في 71 مباراة حتى الان هذا الموسم والاولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

ولم يجد أنتيتوكونمبو الدعم اللازم من زملائه حيث اكتفى كل من كريس ميدليتون وبروك لوبيز وغرايسون ألين بتسجيل 13 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات للأول، فيما برز جمال موراي ومايكل بورتر في صفوف ناغتس بتسجيل الاول 26 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، والثاني 19 نقطة مع سبع متابعات.

وتألق أنتيتوكونتمبو في الشوط الأول الذي كانت فيه الأفضلية نسبية لفريقه (66-63) حيث سجل 24 نقطة، لكن أصحاب الأرض انتفضوا في الشوط الثاني وحسموه بفارق كبير 66-40، مواصلين الصحوة بفوز ثالث تواليا و50 في 74 مباراة حتى الآن.

وعزز ناغتس موقعه في الصدارة امام مطارده المباشر ممفيس غريزليز، الفريقان الوحيدان المؤهلان حتى الآن إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في المنطقة الغربية، وساكرامنتو كينغز الذي اقترب خطوة إضافية نحو التأهل بفوزه على ضيفه يوتا جاز 121-113.

وفرض كيفن هويرتر نفسه نجما في صفوف الفائز في غياب نجمه ديأرون فوكس المصاب، فسجل 27 نقطة وأضاف كيغان موراي 22 نقطة، وهاريسون بارنز 18 نقطة، والعملاق الليتواني دومانتاس سابونيس 16 نقطة مع 15 متابعة.

ضربة موجعة ليوتا جاز

في المقابل، تلقى يوتا جاز الذي كان لاعبه ووكر كيسلر أفضل مسجل في المباراة برصيد 31 نقطة، ضربة موجعة في صراعه على بطاقة الدور الفاصل للبلاي أوف بخسارته الـ39 في 74 مباراة وبقي ثانيا عشر في المنطقة الغربية.

وعزز فينيكس صنز موقعه في المركز الرابع للمنطقة الغربية بفوزه الكبير على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ثالث الشرقية، 125-105 بفضل 29 نقطة لديفن بوكر و53 نقطة لدكة بدلائه.

واستعاد صنز توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية، فيما مني سيكسرز بالخسارة الثانية تواليا ولم ينفعه تألق نجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 28 نقطة و10 متابعات.