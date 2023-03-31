قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس : قسا بوسطن سلتيكس وصيف بطل الموسم الماضي على مضيفه ميلووكي باكس عندما تغلب عليه 140 99 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين سلتيكس ثاني المنطقة الشرقية بفوزه على باكس متصدرها الى الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون بتسجيلهما 40 و30 نقطة تواليا مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة للأول، وثماني متابعات للثاني.

وفرض بوسطن سلتيكس الذي استعاد توازنه عقب خسارته أمام مضيفه دالاس مافريكس 111 130 الثلاثاء، سيطرته على مجريات المباراة التي جمعت بين أفضل فريقين في الدوري كونهما يتقدمان على دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية، خصوصاً الأرباع الثلاثة الأولى التي كسبها بفارق مريح 34 26 و41 21 و39 27، قبل أن يكسب الأخير بفارق نقطة واحدة 26 25.

وعزز سلتيكس موقعه في المركز الثاني برصيد 53 فوزاً مقابل 24 خسارة مقابل 55 فوزاً و22 خسارة لباكس قبل خمس مباريات من نهاية الموسم العادي في صراعهما المثير على صدارة المنطقة والتي يبدو من الصعب على سلتيكس انتزاعها حيث يحتاج إلى الفوز بكل مبارياته المتبقية وخسارة ميلووكي لمباراتين كي يتساويا في القمة.

وسجل آل هورفورد 14 نقطة وأضاف البديل مالكولم بروغدون الرصيد ذاته معززين تفوق سلتيكس.

"اللعب بقتالية"

في المقابل، برز العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو كعادته في صفوف باكس بتسجيله 24 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف كريس ميدلتون 13 نقطة علما أنه اضطر إلى عدم إكمال المباراة في منتصف الربع الثالث بسبب إصابة في الوجه تعرض لها اثر ضربة من براون.

وارتفعت حدة التوتر بين الفريقين في نهاية المباراة اثر طرد البديل ثاناسيس أنتيتوكونمبو، شقيق يانيس، بسبب ضربة رأس خفيفة وجهها لمخضرم سلتيكس بلايك غريفين.

وقال براون: "كنا نرغب فقط باللعب بقتالية، وأن نلعب كرة سلة جيدة، وهذا ما فعلناه".

وأضاف "نحن جميعًا نستعد للمباريات الفاصلة، حيث سيكون البقاء للأقوى. نريد أن نكون آخر فريق في القمة وهم أحد العقبات التي سيتعين علينا التغلب عليها".

في المقابل، قلَّل النجم تايتوم من أهمية الفوز على باكس، مشيرًا إلى أن بوسطن سيواجه عقبة أخرى الجمعة ضد يوتا جاز.

وقال تايتوم "علينا أن ننسى هذه الليلة. نريد أن نظهر مدى جودة فريقنا بالطريقة التي نرد بها غدا".

وأضاف "هذا كل ما يهم في هذه المرحلة".

أما نجم باكس أنتيتوكونمبو فقال إن النتيجة كانت بمثابة تذكير في الوقت المناسب بما قد يحدث في الأدوار الإقصائية إذا التقى الفريقان مرة أخرى.

وأضاف "نحن نعرف ما ينتظرنا. ليس من الصعب فهم ذلك. إذا لم تكن مركزا، إذا لم تلعب بقوة، فسيتفقون علينا".

وتابع "بهذه البساطة. لقد فعلوا ذلك الليلة وفازوا بفارق 40. إذا لم تهاجمهم وتصعب الأمور عليهم، سيفوزون علينا. إنها الحقيقة".

وأردف قائلا "الآن لدينا هذا في رؤوسنا، والأمر متروك لنا لنرى كيف نتعامل معه. إذا خرجنا ولعبنا بالطريقة ذاتها، سنحصل على النتيجة نفسها".

وفي المباراة الثانية التي أقيمت أمسية الخميس، أوقف نيو أورليانز سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لمضيفه دنفر ناغتس عندما تغلب عليه 107 88.

واستعاد نيو أورليانز توازنه عقب الخسارة أمام غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الثلاثاء وحقق فوزه الـ39 في 77 مباراة وانتزع المركز الثامن من لوس أنجليس ليكرز.

وفرض براندون إنغران نفسه نجما للمباراة بتحقيقه "تريبل دابل" حيث سجل 31 نقطة مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف سي جيه ماكولوم 23 نقطة وكل من العملاق الليتواني يوناش فالاسيوناس وتراي مورفي 15 نقطة مع 12 متابعة للأول.