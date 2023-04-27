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القاهرة: حقق الزمالك فوزاً صعباً على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل بينهما من المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المصري في كرة القدم الأربعاء.

وسجّل للزمالك التونسي سيف الدين الجزيري (11)، رافعاً رصيد فريقه إلى 43 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

في المقابل، استعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ 127 يوماً، بفوزه على ضيفه غزل المحلة بهدف نظيف سجله النيجيري بول جوليوس (6)، في لقاء مؤجل من المرحلة الرابعة والعشرين.

وهذا الفوز هو الأول لطلائع الجيش في العام 2023، منذ انتصاره على البنك الأهلي بهدف نظيف في المرحلة الثامنة في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ورفع الجيش رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر وله مباراتان مؤجلتان مع الزمالك والأهلي، فيما تلقى المحلة الهزيمة الرابعة توالياً والثانية عشرة هذا الموسم، وتجمّد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.