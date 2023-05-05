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سان فرانسيسكو : رد غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب بقوة على جاره لوس أنجليس ليكرز وأدرك التعادل 1 1 في سلسلة الدوري الثاني من "بلاي أوف" المنطقة الغربية، بفوزه الكبير 127 100 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

واستهل ووريرز السلسلة مع جاره بالسقوط على أرضه 112 117، ليخسر بذلك أفضلية الملعب التي نالها بحلوله خامساً في الموسم المنتظم مقابل اضطرار جاره العريق الى خوض الملحق "بلاي إن" بعدما حل سابعاً.

لكن فريق المدرب ستيف كير رد الخميس بقوة على ليبرون جيمس ورفاقه وأدرك التعادل قبل الانتقال الى ملعب جاره لخوض المباراتين الثالثة والرابعة، وذلك بفضل كلاي تومسون الذي سجل 30 نقطة، بينها 8 ثلاثيات من أصل 21 لحامل اللقب الذي دخل تاريخ الدوري كأول فريق ينجح في 42 ثلاثية خلال مباراتيه الأوليين في سلسلة من الـ"بلاي أوف".

وتفوق ووريرز بهذا الانجاز على ما حققه ليبرون جيمس مع فريقه السابق كليفلاند كافالييرز الذي سجل 40 ثلاثية في أول مباراتين له من سلسلته مع أتلانتا هوكس عام 2016.

وينتقل الفريقان السبت الى لوس أنجليس لخوض المباراة الثالثة من أصل سبع ممكنة، علماً أنه يتأهل الى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مباريات.