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ميامي: يفكّر القيمون على جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد بإقامة السباق في الليل، وذلك وفق ما أفاد الأحد الشريك الإداري للحدث توم غارفينكل.

وقال غارفينكل إن المحادثات جارية مع إدارة الفورمولا واحد حول الخيارات المستقبلية، مشيراً الى أن السباق الليلي من بين البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وتابع "أجرينا بعض المناقشات بشأن احتمال القيام بذلك".

وكان سباق الأحد الذي فاز به بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريس رغم أنه كان التاسع على خط الانطلاق، النسخة الثانية من جائزة ميامي الكبرى يُقام سباقها حول ملعب هارد روك الخاص فريق ميامي دولفينز لكرة القدم الأميركية.

وأفاد غارفينكل الذي يشغل أيضاً منصبي الرئيس والمدير التنفيذي لنادي دولفينز، أن الحرارة المرتفعة التي طغت على سباق العام الماضي ساهمت في الفكرة، مضيفاً "من الواضح أنه في هذا الوقت من العام لا يمكن التنبؤ بالطقس الى حد ما. (كان سباق) هذا العام جميل جداً والنسيم ساعد كثيراً، لكن العام الماضي كان حاراً بشكل غير مألوف في هذا الوقت من الموسم".

لكن نقل السباق الى الليل سيكون له تأثير على المتابعة التلفزيونية في أوروبا، لأن موعده سيكون بعد منتصف الليل في القارة العجوز.

ورأى غارفينكل أن "هناك الكثير من العوامل التي تدخل في هذا (القرار) مع الفورمولا واحد والتلفزيون وكل شيء آخر. لذلك، علينا أن نقيّم كل هذه الأشياء. لكننا بالتأكيد منفتحون على الفكرة".

وختم "لسنا في مرحلة اتخاذ القرار الآن. أعتقد أننا نجري مناقشات حول ما إذا كنا سنفعل ذلك وكيف سيبدو (وضع السباق الليلي)".

وستكون جائزة لاس فيغاس الكبرى الجديدة والمقررة في تشرين الثاني/نوفمبر سباقاً ليلياً، على غرار سباقات أخرى على الروزنامة هي البحرين والسعودية وسنغافورة.