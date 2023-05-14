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لندن: تابع مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته ورفعها الى 11 تواليا في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم اثر تغلبه على مضيفه ايفرتون بثلاثية نظيفة الاحد في المرحلة السادسة والثلاثين فاقترب اكثر فاكثر من لقبه الثالث تواليا والخامس في اخر ستة مواسم.

ورفع سيتي رصيده الى 85 نقطة مقابل 81 لمطارده المباشر ارسنال الذي يلعب لاحقا ضد ضيفه برايتون وذلك على بعد مرحلتين من نهاية الموسم. ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة ضد برايتون.

وللمرة الثانية تواليا، قاد لاعب الوسط الألماني ايلكاي غوندوغان مانشستر سيتي الى الفوز، فبعد ثنائيته في مرمى ليدز الاسبوع الماضي، كرر السيناريو ذاته في مباراة اليوم في حين سجل المهاجم النروجي العملاق ارلينغ هالاند الهدف الاخر.

وعزز هالاند موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 36 هدفا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد الاسباني في اياب نصف النهائي على ملعب الاتحاد الاربعاء المقبل بعد ان تعادل الفريقان 1-1 ذهابا.

وكان مانشستر سيتي بلغ نهائي كأس انكلترا ايضا حيث يلاقي جاره مانشستر يونايتد في 3 حزيران/يونيو على ملعب ويمبلي وبالتالي يملك امكانية احراز ثلاثية نادرة لم يسبقه اليها في انكلترا سوى مانشستر يونايتد بالذات عام 1999.

واراح مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا بعض لاعبيه الاساسيين ابرزهم صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين والجناح البرتغالي برناردو سيلفا وجاك غريليش واشرك بدلا منهم المهاجم الارجنتيني خوليان الفاريس والجناح الجزائري رياض محرز وفيل فودن.

صمود ايفرتون

وصمد ايفرتون الذي يتهدده شبح الهبوط 37 دقيقة قبل ان تتلقى شباكه الهدف الاول عندما مرر محرز كرة عرضية متقنة داخل المنطقة سيطر عليها غوندوغان وغمزها بحركة فنية رائعة داخل الشباك.

وسرعان ما تحول غوندوغان من هداف الى صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثاني لسيتي بواسطة هالاند الذي ارتقى لها برأسه فوق الجميع واودعها الشباك (39).

وفي الشوط الثاني اضاف غوندوغان الهدف الثالث لفريقه من ركلة حرة مباشرة سددها ماكرة في شباك الحارس الانكليزي الدولي جوردان بيكفورد (51).

وفي مباراة ثانية، تغلب برنتفورد على جاره اللندني وست هام بهدفين نظيفين سجلهما الكاميروني براين مبومو (20) والكونغولي يوان ويسا (43).

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء ليستر سيتي مع ليفربول.