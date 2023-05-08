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لندن: عمّق فولهام جراح مضيفه ليستر سيتي واشعل صراع الهبوط بفوزه عليه 5-3، الإثنين وذلك في ختام منافسات المرحلة 35 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع فولهام العائد إلى الانتصارات بعدما مُني بثلاث هزائم توالياً أمام كل من أستون فيلا وليفربول بالنتيجة ذاتها صفر-1 ومانشستر سيتي 1-2، رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.

وبامكان ليستر أن يتراجع أكثر في الترتيب حيث بات يتساوى مع ليدز يونايتد ونوتنغهام فوريست الذي يلعب في ختام هذه الأمسية مع ساوثمبتون، فيما يتقدم الثلاثي بفارق نقطة عن إيفرتون وصيف القاع الذي يلعب لاحقاً أمام برايتون السابع.

وفشل ليستر في الفوز للمباراة الثالثة توالياً بعدما كان تعادل أمام ليدز 1-1 وإيفرتون 2-2، حيث يعود انتصاره الأخير إلى المرحلة 32 على ولفرهامبتون 2-1.

تقدم فولهام بهدفين بنكهة برازيلية حيث افتتح لاعب الوسط المخضرم وليان (34 عاماً) التسجيل من ركلة حرة مباشرة على الجهة اليسرى تخطت الجميع واصطدمت بالأرض وخدعت الحارس الدنماركي دانييل إيفرسون (10)، قبل أن يضاعف مواطنه المهاجم كارلوس فينيسيوس النتيجة مستفيداً من تمريرة من الويلزي هاري ويلسون في ظهر الدفاع ليتوغل ويسدد من حافة المنطقة أرضية على يمين الحارس (18).

ورفع فولهام غلته إلى ثلاثة قبل صافرة نهاية الشوط الأول بعد خطأ دفاعي ولعبة جماعية لتصل الكرة إلى القائد الاسكتلندي طوم كيرني فراوغ داخل المنطقة وسدد بينية على يمين الحارس (44)، قبل أن يعاود الكرّة مع بداية الشوط الثاني اثر تمريرة من الهولندي كيني تيتي داخل المنطقة روضها وسددها بهدوء في الشباك (51).

وقلّص هارفي بارنز النتيجة لصالح ليستر في الدقيقة 59، قبل أن يهدر هدافه جايمي فاردي ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعدما عرقله الحارس الألماني بيرند لينو (65).

وتابع وليان استعراض فولهام فأضاف الهدف الثاني الشخصي له والخامس لفريقه بتسديدة قوية من خارج المنطقة (70).

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لليستر نفذها بنجاح جيمس ماديسون (81)، ليقلص بارنز بهدفه الشخصي الثاني له الفارق إلى هدفين مستغلاً خطأ داخل المنطقة (89).

وهي المرة الثانية يفوز فيها فولهام على ليستر في الدوري ذهاباً (فاز 1-صفر) وإياباً بعد موسم 2003-2004.

وفاز ليستر في مباراتين فقط من مبارياته الـ 15 الأخيرة خارج أرضه في الدوري أمام أندية من لندن (3 تعادلات مقابل 10 هزائم)، حيث فاز على برنتفورد 2-1 في تشرين الأول/أكتوبر 2021 ووست هام 2-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.