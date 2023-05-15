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لوس انجليس: تعملق جايسون تايتوم بتسجيله 51 نقطة وقاد بوسطن سلتيكس إلى نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه في المباراة السابعة الحاسمة على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 121-88 الأحد.

أضاف تايتوم 13 متابعة و5 تمريرات حاسمة، لينجح مع زملائه في احباط القوة الهجومية الضاربة لفيلادلفيا والمتمثلة بأفضل لاعب في الدوري الكاميروني العملاق جويل إمبيد (15 نقطة) وجيمس هاردن (9 نقاط).

وضرب بوسطن موعداً جديداً مع ميامي هيت في نهائي الشرقية، علماً انه تغلب عليه الموسم الماضي 4-3، قبل أن يسقط في النهائي ضد غولدن ستايت ووريرز 3-4.

وأضاف جايلن براون 25 نقطة لبوسطن الذي صنع الفارق في الربع الثالث، عندما سجل 33 نقطة مقابل 10 فقط لخصمه.

وتفوّق بوسطن في الرميات الثلاثية (15-8)، فيما بقي فيلادلفيا دون أي سلة في هذا الربع لمدة ست دقائق متواصلة، ووصل تأخره في الربع الأخير إلى 30 نقطة قبل أربع دقائق من النهاية.

وبتسجيله 51 نقطة، تفوّق تايتوم على النقاط الخمسين التي سجلها في مباراة سابعة ستيفن كوري نجم ووريرز ضد ساكرامنتو كينغز ضمن الدور الأول الشهر الحالي.

وفي نهائي الغربية، يلتقي دنفر ناغتس متصدر المنطقة في الدوري المنتظم مع لوس أنجليس ليكرز سابعها.