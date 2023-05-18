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الرياض: انتزع الوحدة ثلاث نقاط ثمينة ابتعد من خلالها قليلًا عن صراع الهبوط، بعد فوزه على مضيفه الشباب 1-0 الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجّل الفرنسي كريم يودا هدف اللقاء الوحيد (13).

وبهذا الفوز الصعب رفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما بقي الشباب مع 53 نقطة في المركز الثالث، واتسع الفارق بينه وبين النصر الوصيف إلى 7 نقاط.



أبها

وحقق فريق أبها فوزًا ثمينًا 2-1 على ضيفه الاتفاق، في المباراة التي جرت بينهما على استاد مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

تقدم أبها بهدف للتونسي سعد بقير من تسديدة (64)، وأضاف الثاني من ركلة جزاء (72). وسجل للاتفاق المالي يوسف نياكاتي (90+1)، ليرفع أبها رصيده الى 33 نقطة في المركز التاسع ويبقى الاتفاق على 33 نقطة في المركز الثامن.



النتائج والترتيب

الرياض: في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 27 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم

الإثنين

الباطن - الفيحاء 0 - 0

الرائد - ضمك 5 - 0

الخليج - التعاون 0 - 2

الفتح - العدالة 2 - 4

الثلاثاء

الطائي - النصر 0 - 2

الهلال - الاتحاد 2 - 2

الخميس

أبها - الاتفاق 2 - 1

الشباب - الوحدة 0 - 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الاتحاد 27 19 6 2 54 13 63

2. النصر 27 18 6 3 56 15 60

3. الشباب 27 16 5 6 51 26 53

4. الهلال 26 14 8 4 47 25 50

5. التعاون 27 13 7 7 38 32 46

6. الفتح 27 12 3 12 43 39 39

7. الطائي 27 10 4 13 39 43 34

8. الاتفاق 27 9 6 12 25 31 33

9. أبها 27 10 3 14 32 45 33

10. الرائد 27 9 5 13 38 45 32

11. ضمك 26 8 8 10 30 37 32

12. الفيحاء 27 7 8 12 29 39 29

13. الوحدة 27 7 8 12 23 37 29

14. العدالة 27 6 6 15 26 52 24

15. الخليج 27 7 3 17 23 42 24

16. الباطن 27 5 4 18 24 57 19