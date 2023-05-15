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الرياض: أعلنت "مجموعة MBC" عن إطلاق راديو "MBC LOUD FM"، أول محطة FM ترفيهية ناطقة بالانكليزية في المملكة العربية السعودية.

تتوجه "MBC LOUD FM" بمحتواها النوعي الفريد إلى المستمعين الناطقين بالانكليزية، إلى جانب عشاق الموسيقى والأغنيات العالمية، مقدمةً نموذجاً إذاعياً معاصراً يحمل قالب الـ HIT، وهو ما يُعرف عالمياً بـ (CHR) أو "Contemporary Hit Radio Station".



لوغو إذاعة "MBC LOUD FM"



في هذا السياق، تبث المحطة الإذاعية الجديدة أحدث الأغنيات العالمية الضاربة وفق أشهر 40 تصنيف عالمي متجدّد للأغنيات الأكثر رواجاً بين المستمعين حول العالم، إلى جانب الأغنيات الأكثر شهرةً وانتشاراً خلال السنوات الخمس الماضية، في موازاة مجموعة متنوعة من البرامج المحلية والعالمية والمشتركة.

من جانبٍ آخر، حرصت "MBC LOUD FM"على ضم مواهب وطاقات سعودية واعدة ضمن قائمة مذيعيها ومذيعاتها ممن يتحدثون الانكليزية بطلاقة، ليشكّلوا جزءاً أساسياً من المروحة البرامجية الغنية للمحطة.





وليد آل ابراهيم

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" وليد بن ابراهيم آل ابراهيم: تمثل "MBC LOUD FM" علامة إذاعية فارقة لناحية التزامها بالعمل على تحقيق رؤية السعودية 2030 في هذا القطاع الترفيهي الحيوي، وبالتالي توفير منصة إذاعية راقية لا تقتصر فقط على الترفيه، بل تقدم لمستمعينا داخل المملكة من المواطنين والمقيمين مزيجاً من المعلومات القيمة والمحتوى المُلهم، بغض النظر عن لغتهم الأم، فالانكليزية هي لغة التفاهم العالمية الجامعة للثقافات والحضارات من كل مكان حول العالم."

وختم آل ابراهيم: "هدفنا هو الوصول إلى أكبر شريحة جماهيرية متنوعة ثقافياً وحضارياً، وبالتالي الإسهام في تحقيق أهداف المملكة للمرحلة القادمة ودفع عجلة التطور والنمو اللذيْن تشهدهما البلاد في مختلف المجالات."





حمزة

بدوره، قال زياد حمزة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في "مجموعة MBC": "تهدف هذه الانطلاقة الإذاعية الجديدة إلى تغيير أنماط استماع الجمهور للراديو، والارتقاء بكيفية استمتاعهم بالمحتوى الإذاعي والموسيقي، وجعل المستمعين على تواصل مع نظرائهم حول العالم عبر توفير محتوى إذاعي متميز يحمل قالباً عالمياً بامتياز في الشكل والمضمون".





الجدير ذكره أن من قام بتنفيذ الرؤية البرامجية هو طارق مجدلاني، الذي انضم إلى "MBC LOUD FM" ليشغل فيها منصب مدير المحطة.

لضبط ترددات "MBC LOUD FM" حول المملكة:

الرياض: 99.0 – جدة: 94.3 – الدمام: 88.5