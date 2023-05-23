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الرياض: عزز الخليج حظوظه في البقاء عقب فوزه الكبير على مضيفه الوحدة 4-1 الاثنين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الخليج البرتغالي بيدرو أمارال (10) والبرازيلي موراتو (18 و66) والألباني سوكول سيكاليشي (58 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف الوحدة الوحيد هزاع الغامدي (20).

ورفع الخليج رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشرة بفارق ثلاث نقاط أمام العدالة الذي يستضيف الهلال الثلاثاء، فيما بقي الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

ورد ضمك اعتباره من خسارة الدور الأول أمام جاره أبها، عندما تغلب عليه بهدف وحيد حمل توقيع عبدالله العمار في الدقيقة 56 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وصعد ضمك الى المركز السابع برصيد 35 نقطة، في حين تراجع أبها الى المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

وقسا الفتح على مضيفه الاتفاق برباعية نظيفة على استاد الامير محمد بن فهد بالدمام، تناوب على تسجيلها فراس البريكان (12 و40 من ركلة جزاء) وخالد الغنام (72 و81).

ورفع الفتح رصيده الى 42 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد الاتفاق عند 33 نقطة في المركز العاشر.

واحتفل التعاون مع جماهيره بالانتصار في أول لقاءاته على ملعبه الجديد، بعدما نجح في التغلب على الطائي 2-1 على ملعب نادي التعاون الجديد ببريدة.

وافتتح فهد الرشيدي التسجيل للتعاون (24)، وأدرك محمد حريزان التعادل للطائي (55)، قبل أن يسجل الكاميروني رأسية لياندر تاوامبا هدف الفوز لأصحاب الأرض (72).

ورفع التعاون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز الثامن.

واكتفى فريقا الفيحاء وضيفه الرائد بالتعادل الايجابي 1-1 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتقدم الرائد بهدف الكرواتي داميان ديوكوفيتش (24)، لكن الفيحاء نجح في ادراك التعادل في الشوط الثاني عبر المقدوني الشمالي ألكسندر ترايكوفسكي (80).

ورفع الفيحاء رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع الرائد رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع.

النتائج والترتيب

الرياض: في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 28 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم:

الإثنين:

الفيحاء - الرائد 1 - 1

الاتفاق - الفتح 0 - 4

ضمك - أبها 1 - 0

التعاون - الطائي 2 - 1

الوحدة - الخليج 1 - 4

الثلاثاء:

(16:00) العدالة - الهلال

(18:30) النصر - الشباب

الاتحاد - الباطن

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الاتحاد 27 19 6 2 54 13 63

2. النصر 27 18 6 3 56 15 60

3. الشباب 27 16 5 6 51 26 53

4. الهلال 27 15 8 4 48 25 53

5. التعاون 28 14 7 7 40 33 49

6. الفتح 28 13 3 12 47 39 42

7. ضمك 28 9 8 11 31 38 35

8. الطائي 28 10 4 14 40 45 34

9. الرائد 28 9 6 13 39 46 33

10. الاتفاق 28 9 6 13 25 35 33

11. أبها 28 10 3 15 32 46 33

12. الفيحاء 28 7 9 12 30 40 30

13. الوحدة 28 7 8 13 24 41 29

14. الخليج 28 8 3 17 27 43 27

15. العدالة 27 6 6 15 26 52 24

16. الباطن 27 5 4 18 24 57 19