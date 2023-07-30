لندن: أكّد الجناح الايسر الفرنسي آلان سان-ماكسيمان المتوقع انضمامه إلى الدوري السعودي لكرة القدم مغادرته نادي نيوكاسل الانكليزي.

ونشر لاعب سانت إتيان ونيس السابق السبت رسالة وداع عبر موقعه الرسمي على انستغرام، في حين اشارت تقارير صحافية محلية إلى امكانية انضمام سان-ماكسيمان إلى صفوف نادي أهلي جدة العائد حديثاً الى الدوري السعودي مقابل 35 مليون يورو.

قال اللاعب البالغ 26 عاماً عن نيوكاسل الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع في البريميرليغ بعدما تفادى الهبوط عام 2021 "سأرحل عن نيوكاسل وأتركه في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه وهذا أكبر لقب لي لأنني كنت جزءًا منه".

ويشارك نيوكاسل الذي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصّة 80 في المئة منه الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

وفي حال تأكد انتقال سان-ماكسيمان الذي خاض مع نيوكاسل 124 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً منذ عام 2019، إلى أهلي جدة فسينضم إلى عدة لاعبين بارزين سبق لهم الانتقال من انكلترا هم البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز وحارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي.