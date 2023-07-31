ملبورن: ودّع المنتخب الكندي، حامل ذهبية أولمبياد طوكيو، منافسات كأس العالم للسيدات من دور المجموعات، عقب خسارته القاسية امام أستراليا المضيفة برباعية نظيفة في ملبورن الاثنين.

واستفاد المنتخب النيجيري على أكمل وجه من خسارة الكنديات، ليضمن بطاقة العبور الثانية خلف أستراليا المتصدرة الى ثمن النهائي، رغم تعادله امام ايرلندا من دون اهداف.

وتبوأت أستراليا صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، امام نيجيريا الثانية (5) وكندا الثالثة (4)، فيما تذيّلت ايرلندا المجموعة بنقطة يتيمة.

وقدّمت هايلي راسو أداء رفيعًا من جانب المنتخب الأسترالي فسجّلت هدفين، لتسهم في اقصاء المنتخب الكندي في احدى أكبر مفاجآت البطولة.

ودخل المنتخب الأسترالي الى المباراة وظهره الى الحائط، بعد خسارة صعبة امام نيجيريا 2-3 في الجولة السابقة.

وقال المدرب السويدي للمنتخب الاسترالي توني غوستافسون "أنا فخور جدا بهذا الفريق"، مضيفًا "اللاعبات، هناك شيء مميز في هذه المجموعة.

وتابع "في المؤتمر الصحافي أمس، سأل أحدهم ما إذا كانت هذه لحظة تحديد الإرث، إنها لحظة مفترق طرق لهذا الفريق، ونعم كانت كذلك. لكننا لم نخجل من ذلك".

وتابع "الطريقة التي أدت بها اللاعبات الليلة، كل الحديث عن سام (كير)، لقد خرجن للتو وقدمن اداءهن المعهود، بقيوا صادقين مع من هم".

وعلى غرار أول مبارتين، غابت نجمة أستراليا سامانتا كير عن المواجهة بسبب الاصابة. جلست لاعبة تشلسي الإنكليزي على مقاعد البدلاء، إذ فضّل مدربها عدم المخاطرة وزجّها في ظل التقدم المريح لفريقه.

وسجلت لاعبة ريال مدريد الاسباني راسو هدف التقدم لاصحاب الارض في الدقيقة التاسعة، من تسديدة منخفضة في الزاوية اثر تمريرة عرضية من القائدة ستيف كاتلي.

وحصل جدل بعد هدف ألغي قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الاول للاستراليات، لكنّ "ماتيلداس" وضعوا الامر خلف ظهورهم وتمكنوا من التسجيل في الهجمة التالية عن طريق راسو نفسها (39).

واجرى المنتخب الكندي اربعة تبديلات في استراحة الشوطين، لكنّ ذلك لم يغيّر من المعادلة حيث سجلت ماري فاولر الهدف الثالث للاستراليات من هجمة مرتدة قبل ان تحرز كاتلي الرابع بركلة جزاء في الوقت البدل عن الضائع (90+4).

وستلعب أستراليا في ثمن النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة والمرجح ان يكون الدنمارك ام الصين.

وفي المباراة الثانية، تمكنت نيجيريا من خطف البطاقة الثانية بعد تعادل سلبي مع ايرلندا في بريزبين.

وكانت نيجيريا تمكنت في النسخة السابقة في فرنسا من التأهل الى الدور الثاني ايضًا.

وستلعب نيجيريا مع بطلة المجموعة الرابعة التي تتصدّرها انكلترا راهناً بست نقاط.

اليابان في الصدارة

وسجّلت هيناتا ميازاوا هدفين ومرّرت كرة حاسمة، فقادت اليابان إلى فوز ساحق على إسبانيا 4-0 وتصدّر مجموعتها الإثنين في ويلينغتون.

وفي الدور ثمن النهائي، تلعب اليابان، بطلة 2011، مع النروج وإسبانيا مع سويسرا.

وخاضت إسبانيا واليابان المباراة بعدما سبق أن ضمنتا تأهلهما الى الدور الثاني من الجولة الماضية لينحصر الصراع بينهما على صدارة المجموعة الثالثة، علمًا انّ نقطة واحدة كانت تكفي المنتخب الاسباني لتبوأ الصدارة.

الا أنّ اليابانيات قدّمن اداء هجوميًا رفيعًا وتقدمن 3-0 مع نهاية الشوط الاول، ليؤكدن حضورهن القويّ في البطولة.

وقال مدرب المنتخب الياباني فوتوشي إيكيدا الذي ساهمت خطته بايقاف نجمتي برشلونة الإسباني أليكسيا بوتياس (حاملة الكرة الذهبية مرتين) وأيتانا بونماتي"الفريق الإسباني، بهذا النوع من الهجوم، قررنا الرد بدفاع متماسك" مضيفاً "لقد فعلنا ذلك في تدريباتنا لبعض الوقت. أردنا المثابرة ... بمجرد استعادة الكرة، حاولنا الهجوم بأقصى سرعة ممكنة".

أما مدرب منتخب إسبانيا خورخي فيلدا فاعترف أنّ خصمه كان الافضل تكتيكياً.

وقال "بصفتي المدير الفني، أنا مسؤول عن هذه الهزيمة".

وتابع "نعم لقد فوجئت، كانوا يمارسون الكثير من الضغط.

وأضاف "كان علينا كسر الخط الدفاع المتراجع الذي كان لديهم لكننا لم نتمكن من تجاوز خطوطهم للهجوم ... وشيئًا فشيئًا بدأوا في تسجيل الأهداف".

وأردف "لم نشاهد أفضل فريق إسباني حتى الآن وأنا مقتنع بأن رد فعل الفريق سيكون إيجابيا ضد سويسرا".

ورفعت ميازاوا رصيدها التهديفي الى 4 في البطولة، فيما أضافت ريكو أويكي ومينا تاناكا الهدفين الآخرين في عرض مهيمن للمنتخب الاسيوي.

وبدأت إسبانيا التي تضم نخبة من اللاعبات البارزات في اهم اندية أوروبا، بشكل جيد من خلال الاستحواذ على الكرة. لكنهم عجزوا عن صناعة فرص حقيقية لتنقلب الدفة سريعا لمصلحة اليابان.

وجاءت أهداف اليابان الثلاثة الاولى في الشوط الاول من خلال سرعة لاعباته ومهاراتهن، بعدما تمكن من اختراق الدفاع الاسباني المتقهقر بسهولة.

وسبق للمنتخبين الفوز على زامبيا وكوستاريكا المغمورين ليضمنا التأهل الى الادوار الاقصائية.

وجاء الهدف الافتتاحي في الدقيقة 12 عندما تفوقت ميازاوا على الدفاع، بعدما تلقت تمريرة من جون إندو قبل أن تتخطى حارسة المرمى ميسا رودريغيس وتسدد داخل المرمى.

وتحولت ميازاوا إلى ممرّر في الدقيقة 29، بعد ان تقدمت بسرعة ومرّرت الى يوكي، التي ارتدت كرتها من قدم إيرين باريديس وسكنت في الزاويا العليا.

ومن هجمة مرتدة أخرى، تمكنت ميازاوا من تسجيل هدفها الثاني قبل نهاية الشوط الاول.

وختمت البديلة تاناكا مهرجان الاهداف في الدقيقة 82 بعد انطلاقة سريعة أربكت فيها الدفاع الاسباني.

من جهة أخرى، حققت زامبيا فوزًا معنويًا على حساب كوستاريكا 3-1 ضمن المجموعة ذاتها.