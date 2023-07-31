ويلينغتون: سجّلت هيناتا ميازاوا هدفين ومرّرت كرة حاسمة، فقادت اليابان إلى فوز ساحق على إسبانيا 4-0 وتصدّر مجموعتها الإثنين في ويلينغتون، ضمن كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وفي الدور ثمن النهائي، تلعب اليابان، بطلة 2011، مع النروج وإسبانيا مع سويسرا.

وخاضت إسبانيا واليابان المباراة بعدما سبق أن ضمنتا تأهلهما الى الدور الثاني من الجولة الماضية لينحصر الصراع بينهما على صدارة المجموعة، علمًا انّ نقطة واحدة كانت تكفي المنتخب الاسباني لتبوأ الصدارة.

الا أنّ اليابانيات قدّمن اداء هجوميًا رفيعًا وتقدمن 3-0 مع نهاية الشوط الاول، ليؤكدن حضورهن القويّ في البطولة.

وقال مدرب المنتخب الياباني فوتوشي إيكيدا الذي ساهمت خطته بايقاف نجمتي برشلونة الإسباني أليكسيا بوتياس (حاملة الكرة الذهبية مرتين) وأيتانا بونماتي"الفريق الإسباني، بهذا النوع من الهجوم، قررنا الرد بدفاع متماسك" مضيفاً "لقد فعلنا ذلك في تدريباتنا لبعض الوقت. أردنا المثابرة ... بمجرد استعادة الكرة، حاولنا الهجوم بأقصى سرعة ممكنة".

مدرب إسبانيا

أما مدرب منتخب إسبانيا خورخي فيلدا فاعترف أنّ خصمه كان الافضل تكتيكياً.

وقال "بصفتي المدير الفني، أنا مسؤول عن هذه الهزيمة".

وتابع "نعم لقد فوجئت، كانوا يمارسون الكثير من الضغط.

وأضاف "كان علينا كسر الخط الدفاع المتراجع الذي كان لديهم لكننا لم نتمكن من تجاوز خطوطهم للهجوم ... وشيئًا فشيئًا بدأوا في تسجيل الأهداف".

وأردف "لم نشاهد أفضل فريق إسباني حتى الآن وأنا مقتنع بأن رد فعل الفريق سيكون إيجابيا ضد سويسرا".

ميازاوا

ورفعت ميازاوا رصيدها التهديفي الى 4 في البطولة، فيما أضافت ريكو أويكي ومينا تاناكا الهدفين الآخرين في عرض مهيمن للمنتخب الاسيوي.

وبدأت إسبانيا التي تضم نخبة من اللاعبات البارزات في اهم اندية أوروبا، بشكل جيد من خلال الاستحواذ على الكرة. لكنهم عجزوا عن صناعة فرص حقيقية لتنقلب الدفة سريعا لمصلحة اليابان.

وجاءت أهداف اليابان الثلاثة الاولى في الشوط الاول من خلال سرعة لاعباته ومهاراتهن، بعدما تمكن من اختراق الدفاع الاسباني المتقهقر بسهولة.

وسبق للمنتخبين الفوز على زامبيا وكوستاريكا المغمورين ليضمنا التأهل الى الادوار الاقصائية.

الهدف الافتتاحي

وجاء الهدف الافتتاحي في الدقيقة 12 عندما تفوقت ميازاوا على الدفاع، بعدما تلقت تمريرة من جون إندو قبل أن تتخطى حارسة المرمى ميسا رودريغيس وتسدد داخل المرمى.

وتحولت ميازاوا إلى ممرّر في الدقيقة 29، بعد ان تقدمت بسرعة ومرّرت الى يوكي، التي ارتدت كرتها من قدم إيرين باريديس وسكنت في الزاويا العليا.

ومن هجمة مرتدة أخرى، تمكنت ميازاوا من تسجيل هدفها الثاني قبل نهاية الشوط الاول.

وختمت البديلة تاناكا مهرجان الاهداف في الدقيقة 82 بعد انطلاقة سريعة أربكت فيها الدفاع الاسباني.

من جهة أخرى، حققت زامبيا فوزًا معنويًا على حساب كوستاريكا 3-1 ضمن المجموعة ذاتها.

النتائج والترتيب:

في ما يأتي النتائج والترتيب النهائي للمجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2023 للسيدات في كرة القدم بعد مباريات الاثنين:

زامبيا 0 اليابان 5

إسبانيا 3 كوستاريكا 0

إسبانيا 5 زامبيا 0

اليابان 2 كوستاريكا 0

كوستاريكا 1 زامبيا 3

اليابان 4 إسبانيا 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

اليابان 3 3 0 0 11 0 9

إسبانيا 3 2 0 1 8 4 6

زامبيا 3 1 0 2 3 11 3

كوستاريكا 3 0 0 3 1 8 0