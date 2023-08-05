سنغافورة: لن يشارك السباح جوزيف سكولينغ، المتوّج الوحيد من سنغافورة بذهبية في الألعاب الأولمبية، في آسياد هانغجو الشهر المقبل، بحسب ما أعلن السبت.

قال ابن الثامنة والعشرين "فيما لن أشارك، أتمنى الأفضل للفريق في الألعاب الآسيوية وان يجعلوا سنغافورة فخورة بهم".

تابع "تظل حالة التدريب والمسابقات الخاصة بي كما هي. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل عن مستقبلي في الوقت المناسب".

وأفاد الاتحاد السنغافوري للألعاب المائية، أن سباحَين سجّلا زمناً أسرع من سكولينغ في نافذة التصفيات.

وكان سكولينغ انسحب من ألعاب جنوب شرق آسيا في أيار/مايو، معتبراً أنه ليس في المستوى المناسب لتقديم أفضل ما لديه.

وضلع الرياضي الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية لسنتين في قضية تعاطي مواد ممنوعة العام الماضي. جاءت نتيجته سلبية، بيد أنه أقر بتناول الحشيش خارج البلاد التي تفرض قواعد صارمة على من يتعاطى مواد محظورة.