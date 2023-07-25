فوكوكا (اليابان): أحرزت النجمة الأميركية كايتي ليديكي ذهبيتها العشرين في بطولة العالم للسباحة، بعد تتويجها الثلاثاء في سباق 1500 م حرة ضمن منافسات مونديال فوكوكا الياباني.

وسجّلت ليديكي 15:26.27 دقيقة، متقدمة على الإيطالية سيمونا كواداريلا (15:43.31 د) والصينية لي بينغجي (15:45.71 د).

قالت السباحة البالغة 26 عاماً "كان الشعور جيداً. استمتع كثيراً هذا الاسبوع".

وهذا اللقب العالمي الخامس لليديكي في سباق 1500 م الذي تهيمن عليه وسجّلت خلاله أسرع 15 زمناً في التاريخ.

وكانت ليديكي خسرت لقبها في 2019 أمام كواداريلا، عندما أجبرت على الانسحاب بسبب المرض.

عوّضت باحرازها اللقب في أولمبياد طوكيو، ثم استعادت لقبها العالمي في بودابست العام الماضي.

وقد تصبح ليديكي أول سباحة تحرز لقب سباق ست مرات، بحال تتويجها في 800 م حرة هذا الأسبوع.

عن سرّ نجاحها، قالت ابنة واشنطن "عملٌ جاد وأناس رائعون بجانبي".

تابعت "المدربون بجانبي، منذ أكثر من عشر سنوات، حقاً منذ ان بدأت السباحة بعمر السادسة، كانوا رائعين".

أردفت حاملة سبع ذهبيات أولمبية "لدي زملاء رائعون راهناً يحفزونني يومياً. ليس بمقدوري القيام بذلك من دونهم".

وكانت ليديكي قد أحرزت ميدالية فضية في فوكوكا، مع حلولها ثانية وراء الأسترالية أريارن تيتموس في 400 م حرّة في اليوم الافتتاحي من المنافسات.