فوكوكا (اليابان): حطّم السباح الفرنسي ليون مارشان الرقم القياسي العالمي في 400 م متنوعة محرزاً ذهبية السباق، الأحد خلال بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وحقق مارشان البالغ 21 عاماً 4:02.50 دقائق متفوقاً على الرقم القياسي الاخير الذي كان بحوزة السباح الأسطوري الاميركي مايكل فيلبس (4:04.84 د) سجله في اولمبياد بيكين 2008. وتقدم الفرنسي على الاميركي كارسون فوستر (4:06.56 د) والياباني دايا سيتو (4:09.41 د).

ونال مارشان لقبه العالمي الثاني بعد مونديال المجر العام الماضي تحت ناظري فيلبس المتوج بـ 23 ميدالية أولمبية والذي كان حاضراً كمعلق للقناة الأميركية "ن بي سي"، متفوقاً للعام الثاني توالياً على فوستر.

حذّر السباح الفرنسي الذي من المتوقع أن يخطف الأنظار في أولمبياد باريس العام المقبل من أن "الأفضل لم يأت بعد"، وقال عن السباق النهائي "كان جنونيا".

وتابع "كان هذا أحد أكثر الأشياء إيلاماً التي فعلتها. كان من المدهش فعل ذلك هنا. الوقت جنوني".

من ناحيته، قال فوستر إنه من "الرائع" مشاهدة مارشان وهو يحطّم الرقم العالمي القياسي، مضيفاً "من الواضح أن الهدف هو الفوز دائماً، وليون منافس عظيم".

وأردف "أن تكون أقرب شخص إلى التاريخ أمراً مدهشاً، حيث حصلت على مقعد في الصف الأول لذلك".

ويشرف على مارشان الذي كان صرّح عشية السباق النهائي أن تحطيم الرقم القياسي هو مجرد "خطوة في رحلتي"، مدرب فيلبس السابق بول بومان.