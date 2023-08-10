سيدني: أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس المهاجمة البريطانية لورين جيمس، شقيقة نجم تشلسي ريس، بسبب تلقيها بطاقة حمراء لدوسها على ظهر النيجيرية ميشال ألوزي في دور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وطُردت مهاجمة تشلسي البالغة 21 عاماً في الدقيقة 87 خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين في بريزبين، وانتهت بفوز بطلات أوروبا بركلات الترجيح 4 2 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتغيب جيمس عن المواجهة المقبلة لمنتخب "اللبؤات الثلاث" أمام كولومبيا في ربع النهائي في سيدني السبت، وعن الدور نصف النهائي، ولكن ستكون قادرة على الالتحاق بصفوف منتخب بلادها في حال نجحت انكلترا في بلوغ المباراة النهائية المقررة في 20 الشهر الحالي.

اعتذار

وكانت جيمس اعتذرت من ألوزي على ما بدر منها، وكتبت عبر صفحتها على تويتر "كل الحب والاحترام لك".

وتابعت "أنا متأسفة لما حصل".وردت ألوزي على ما نشرته البريطانية "كل الاحترام إلى لورين جيمس".