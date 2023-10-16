أثينا: أزاحت هولندا مضيفتها اليونان عن المركز الثاني للمجموعة الثانية وعززت حظوظها ببلوغ نهائيات كأس أوروبا 2024 المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، وذلك بعد الفوز القاتل عليها 1 0 من ركلة جزاء للقائد فيرجيل فان دايك الإثنين في الجولة الثامنة.

ودخلت هولندا اللقاء على خلفية خسارتها في الجولة الماضية على أرضها أمام فرنسا 1 2، ما سمح للأخيرة بحسم البطاقة الأولى عن هذه المجموعة الى النهائيات القارية، لكن فريق المدرب رونالد كومان استعاد توازنه في هذه المواجهة الهامة جداً وجدد فوزه على اليونان بعدما سبق له أن تغلب عليها ذهاباً بثلاثية نظيفة.

وبدا أن الفريق البرتقالي لن يستغل أفضليته والفرص، لاسيما ركلة جزاء في الشوط الأول أضاعها فاوت فيخهورست (28)، وسيكتفي بنقطة لكنه منح فرصة ثانية في الوقت بدل الضائع من نقطة الجزاء نجح فان دايك في ترجمتها.

فرنسا تتصدر المجموعة

ورفعت هولندا رصيدها الى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين أمام اليونان التي خاضت مباراة أكثر منها (7 مقابل 6)، فيما تتصدر فرنسا المجموعة بـ18 نقطة من ست مباريات.

وسيكون مصير هولندا بين يديها إذ ستضمن تأهلها في حال فوزها في الجولة المقبلة على ضيفتها إيرلندا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر في جولة تغيب عنها اليونان التي تختتم مشوارها بمواجهة صعبة ضد ضيفتها فرنسا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما يلعب رجال كومان مع جبل طارق.

وفي حال فشل هولندا أو اليونان في الحصول على البطاقة المتبقية، فيملك كل منهما فرصة أخرى من خلال الملحق الخاص بدوري الأمم الأوروبية.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات العشر الى النهائيات، إضافة الى ألمانيا المضيفة، على أن تحسم البطاقات الثلاث الأخرى عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.

وفي مواجهة منتخب خسر خمس من مواجهاته الرسمية السابقة مع ضيفه وتعادل في الأخرى، فرض "البرتقالي" أفضليته في بداية اللقاء وهدد المرمى اليوناني بتسديدتين بعيدتين لتيجاني رايندرز، الأولى مرت بجانب القائم الأيمن (19) والثانية وجدت في طريقها الحارس أوديسياس فلاخوديموس (21).

ركلة جزاء

واعتقد الهولنديون أنهم حصلوا على فرصتهم لترجمة أفضليتهم الى تقدم من ركلة جزاء تسبب بها كونستانتينوس كولييراكيس باسقاطه فان دايك في المنطقة المحرمة إثر ركلة حرة، فانبرى لها فيخهورست لكنه اصطدم بتألق الحارس فلاخوديموس أوديسياس (28) الذي عاد وحرم الهولنديين من افتتاح التسجيل بصده تسديدة من زاوية ضيقة لستيفن بيرخفين (44).

وواصل الهولنديون أفضليتهم في الشوط الثاني الذي استهلوه بفرصة لبيرخفين تألق فلاخوديموس في صدها (47)، لكنهم عجزوا بعدها عن الوصول بسهولة الى المرمى اليوناني حتى الدقيقة الأخيرة حين نال فريق كومان ركلة جزاء أخرى اقتنصها دنزل دامفريس من فانغيليس بافليديس، فانبرى لها هذه المرة القائد فان دايك بنجاح (3+90).