بوريرام (تايلاند): أشعل دراج دوكاتي بريماك الاسباني خورخي مارتن فتيل المنافسة على لقب بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي عندما أحرز الأحد المركز الأول في جائزة تايلاند الكبرى، قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم.

ونجح مارتن الذي دخل سباق الجائزة التايلاندية تحت الضغط بعد الأخطاء التي ارتكبها في جائزتي إندونيسيا وأستراليا، في كسب أكبر عدد من النقاط (37 نقطة) قلص بها الفارق الى 13 نقطة عن الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا المتصدر.

تمكن مارتن للمرة الثالثة هذا الموسم، بعد سان مارينو واليابان، في تحقيق الغراند سلام بانطلاقه من المركز الاول وفوزه بسباقي السرعة والجائزة الكبرى.

وقال ابن العاصمة مدريد عقب فوزه الاحد "بعد سباق السرعة السبت، لم أكن سعيدًا لأنني كنت أركز على سباق الجائزة الكبرى. الليلة، سأنام جيدًا".

وأضاف "إنه أحد أجمل السباقات في حياتي".

وتابع "لن أكذب، أشعر ببعض الضغط. هناك الكثير لأخسره، ولا يمكنني ارتكاب أي أخطاء. كان الهدف هو استعادة النقاط، وقد نجحت في ذلك".

ونجح مارتن في إشعال فتيل المنافسة ورفع درجة الإثارة والتشويق في الصراع على اللقب الذي قد يستمر حتى السباق الأخير من الموسم، في فالنسيا في 26 تشرين لاثاني/نوفمبر المقبل، كما يتوقع بانيانا.

ويتقدم حامل اللقب الآن بفارق 13 نقطة فقط عن منافسه الذي تألق في واحدة من أسرع الحلبات هذا الموسم، بين الإدارة الدقيقة للإطارات والتجاوزات عالية المخاطر.

قال زميل مارتن في دوكاتي براماك الفرنسي يوهان زاركو "إنه يضغط بقوة مثل بانيايا الذي كان الأقوى في الكبح. لقد وصل إلى هذا المستوى، إلا أنه يمر يتخطى المنعطفات بشكل أسرع منه".

وأظهر مارتن أعصابًا فولاذية خلال اللفات الأخيرة المذهلة أمام الجنوب أفريقي براد بيندر (كيه تي ام) وبانيايا اللذين خاضا مع الإيطالي الاخر ماركو بيتسيكي (دوكاتي في آر46) منافسة رباعية هي الأشرس في التاريخ على المركز الاول، بنحو عُشرين من الثانية.

اللفة الأخيرة

واستمرت المنافسة حتى المنعطف الأخير، حيث تقدم الإسباني بعد تجاوز بيندر خلال اللفة قبل الأخيرة. قبله حاول بانيايا بمناورة دون جدوى لتجاوز السائقين الرائدين، لكنه نجح في خطف المركز الثاني من الجنوب افريقي بسبب عقوبة إرجاعه مركزا واحدا اثر خروجه عن الحلبة في اللفة الاخيرة.

وتعتبر النتيجة "إيجابية" لبطل العالم الذي انطلق من الصف الثاني. قال "كان الأمر كما لو كنت في صالة ألعاب، كان أمرًا لا يصدق. العودة، لم يكن الأمر سهلاً. كنت في الحد الأقصى في اللفة الأخيرة. المركز الثاني أمر إيجابي".

وابقى الإيطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي-في آر 46)، على حظوظه في المنافسة على اللقب بحلوله رابعا أمام الفرنسي الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) الذي استفاد من معاقبة الاسباني اليكس إسبارغارو باضافة ثلاث ثوان على توقيته عقب السباق.

وكان اليوم أكثر صعوبة بالنسبة لزاركو صاحب المركز العاشر. علق قائلا "للآسف، ارتكبت خطأين صغيرين كلفاني الكثير. كان الجميع يقودون بسرعة كبيرة. لم يتطلب الأمر الكثير لارتكاب هذا النوع من الأخطاء. لكن إنهائي السباق في المركز العاشر يعتبر نتيجة مشرفة".

بعد استراحة نهاية الأسبوع المقبل، يخوض الدراجون ثلاثة سباقات في ثلاثة أسابيع متتالية ي ماليزيا وقطر وفالنسيا.

واحتفلت الجماهير الماليزية بحلول مواطنها المدلل سومكيات شانترا في المركز الثالث لسباق فئة موتو 2 خلف الاسباني فيرمين ألديغر الذي انطلق من المركز الاول وفاز بالسباق، أمام مواطنه بيدرو أكوستا الذي وسع الفارق في صدارة بطولة العالم.

وفي فئة موتو 3، فاز الكولومبي دافيد ألونسو بالسباق الرابع له هذا الموسم.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة تايلاند الكبرى فئة موتو جي بي:

1. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي بريماك) 39:40.045 دقيقة

2. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي لينوفو) بفارق 0.253 ثانية

3. الجنوب إفريقي براد بيندر (كيه تي أم ريد بول) بفارق 0.114 ث

4. الإيطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي في آر46) بفارق 2.005 ث

5. الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 4.550 ث

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي لينوفو) 389 نقطة

2. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي بريماك) 376 نقطة

3. الإيطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي في آر46) 310 نقطة

4. الجنوب إفريقي براد بيندر (كيه تي أم) 249 نقطة

5. الاسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 198 نقطة