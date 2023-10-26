مكسيكو: سيسعى المكسيكي سيرخيو بيريس لثبيت موقعه في فريق ريد بول الى جانب الهولندي ماكس فيرستابن الفائز باللقب وذلك عندما يخوض على أرضه وبين جمهوره سباق جائزة المكسيك الكبرى.

وفيما يبحث فيرستابن، المتوج حديثًا بلقب بطولة العالم للسائقين للمرة الثالثة، عن فوز جديد في احدى أفضل حلباته على الاطلاق، يتطلع بيريس الى وضع حدّ لسلسلة من السباقات الباهتة في سعيه لضمان احتلال احد المراكز الثلاثة الاولى في نهاية الموسم.

وقال بيريس، الذي طلب من جماهيره الصاخبة عدم دعمه وحيدا، بل وزميله الذي تعرض لصيحات الاستهجان بعد فوز فيرستابن بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى الأحد الماضي "إنها أهم عطلة نهاية أسبوع لي في الموسم ولا أستطيع الانتظار حتى السباق على أرضي".

وأضاف بيريس "كان الدعم في أوستن مجنونًا". وأضاف "لذلك لا أستطيع حتى أن أتخيل كيف ستكون المكسيك. سيكون السباق مميزًا للغاية. أنا متفائل".

وتابع "أريد أن تخرج المكسيك كلها، ولكن لدعم فريق ريد بول بأكمله وليس أنا فقط".

فاز بيريس بسباقين في المراحل الاولى من الموسم قبل ان يتراجع اداؤه، لكنه احتل المركز الثالث في آخر نسختين من جائزة المكسيك، ورغم انّه يملك عقدا مع الفريق حتى العام 2024، الا انه بأمسّ الحاجة لتحقيق فوزه السابع في مسيرته.

ومرّت علاقة بيريس بفيرستابن بفترة عصيبة العام الماضي، وتحديدا في البرازيل، ولم يتوان جمهوره، الذي لطالما واكبه بقوة، باعتباره أول سائق مكسيكي يفوز بالجائزة الكبرى في بلاده، في إظهار مشاعره، كما حدث في أوستن.

وقال رئيس ريد بول كريستيان هورنر "لا أعتقد أن ماكس سيحظى باستقبال حار في المكسيك"، مشيرا في الوقت ذاته انّ ذلك لن يؤثر عليه.

وسيركز فيرستابن، الذي يتسم بالواقعية دائمًا، على الفوز، واعترف بعد المعركة الكبيرة التي خاضها للتقدم من المركز السادس ثمّ الفوز الاحد الماضي، انّه يواجه تجديا آخر هذا الاسبوع.

وقال "إنه لأمر رائع أن أكون في المكسيك".

وتابع "لدينا تاريخ عظيم هنا، حيث فزنا وصعدنا إلى منصة التتويج مرتين في العامين الماضيين، وهو سباق تشيكو (أي بيريس) على أرضه أيضًا، لذا سيكون سباقًا كبيرًا بالنسبة لنا".

وأضاف "الأجواء رائعة دائمًا وهي أعلى حلبة من حيث الارتفاع عن سطح البحر، وهو ما يشكل ضغطًا على السيارات. كانت سيارتنا خالية من الأخطاء في معظم الظروف، لذا أتطلع إلى رؤية مستوى أدائنا".

نوريس يبحث عن فوزه الاول

وحقّق فيرستابن فوزه الـ 50 في تكساس، وفي حال حقّق فوزا آخر نهاية هذا الاسبوع، مما سيرفع حصيلته من الانتصارات الى 16 في موسم واحد وهو رقم قياسي، سيتساوى حينها مع بطل العالم أربع مرات الفرنسي ألان بروست في عدد الانتصارات مع 51.

كذلك، سيرفع ذلك من المرات التي صعد فيها الى منصة التتويج الى 18، بمجموع سبق ان احرزه عام 2021.

وبعد فوزه بأربعة من أصل آخر خمسة سباقات في المكسيك، سيكون فيرستابن تحت المجهر، لكنه يدرك تماما أنّ سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون كان الاقرب له، حيث احتل المركز الثاني بفارق ثانيتين عنه قبل ان يتم استبعاد الاخير بقرار من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بسبب مخالفة في ارضية سيارته.

فاز هاميلتون مرتين سابقا في المكسيك واحتل المركز الثاني في 2021 و2022.

من جهته، يشكّل البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين الذي تقدم الى المركز الثاني، تهديدا صريحا حيث يتطلع الى تفادي الرقم القياسي المسجل باسم الالماني نيك هيدفيلد الذي صعد 13 مرة الى منصة التتويج من دون تحقيق اي فوز.

لكن مع كل ذلك، سيبقى بيريس على ارضه بمثابة الخطر الاكبر لزميله في ريد بول، بعد تقدمه الى المركز الرابع الاسبوع الماضي اثر استبعاد هاميلتون، ليتقدم حاليًا بفارق 39 نقطة في السباق الى المركز الثاني في الترتيب العام، حيث يحلم هورنر بالظفر بأول مركزين للمرة الاولى في تاريخ ريد بول.

وقال بيريس "الأمر ليس مثاليًا عندما تمر بفترة صعبة، لكني أحب التحدي المتمثل في العودة".

وتابع "أسهل شيء هو الخروج، لكنني لستُ كذلك، لستُ كذلك ولن أستسلم".