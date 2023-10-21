فيليب ايلاند (أستراليا): انتزع الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي براماك) فوزاً مثيراً هو الأول له في مسيرته في فئة موتو جي بي، في سباق جائزة استراليا الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية على حلبة فيليب ايلاند السبت.

وتفوّق زاركو على الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) الذي عزّز صدارته لبطولة العالم، في حين جاء ثالثا الإيطالي فابيو دي جانأنتونيو (دوكاتي غريزيني).

انطلق زاركو من المركز الخامس، فحقق سباقاً رائعاً ونجح في الاستئثار بالصدارة في اللفة الأخيرة ليجتاز خط النهاية بفارق ضئيل جداً.

ويشارك زاركو، بطل العالم في فئة موتو جي بي2 عامي 2015 و2016، في فئة موتو جي بي منذ عام 2017 وقد انتظر موسمه السابع في هذه الفئة وسباقه الرقم 120 لتحقيق باكورة انتصاراته.

شعورٌ رائع

وقال زاركو "الشعور رائع. انطلقت بشكل جيد وكافحت كثيراً خلال السباق. عندما كنت وراء بيكو (بانيايا)، بقيت على مقربة منه. رأينا بان خورخي (الإسباني مارتن) يفقد من سرعته كثيرا وحاولت تخطيه".

وتابع "بعد خوض العديد من السباقات تنتابني أحاسيس جياشة وأكاد لا أصدّق ما يحصل لي".

في المقابل، كان مارتن (براماك) انطلق من المركز الأول وسيطر على معظم مجريات السباق قبل ان تتراجع سرعة دراجته في اللفة الاخيرة ويخسر الصدارة ويكتفي بالمركز الخامس ويفقد نقاطاً هامة في بطولة العالم التي يتصدّرها بانيايا برصيد 366 نقطة مقابل 339 لمارتن قبل نهاية البطولة باربع مراحل.