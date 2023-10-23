اوستين (الولايات المتحدة) : رفع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الاحد عدد انتصاراته في بطولة العالم للفورمولا واحد إلى 50 سباقا في مسيرته بعد فوزه بلقبه العالمي الثالث توالياً، بحلوله في المركز الاول لجائزة الولايات المتحدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.

وانهى فيرستابن، المنطلق من المركز السادس على حلبة أوستين، السباق (56 لفة) بوقت قدره 1.35:21.362 ساعة متقدماً بفارق 2.225 ثانيتين على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، المتوج باللقب العالمي سبع مرات، ومواطن الاخير سائق ماكلارين لاندو نوريس الذي تأخر بفارق 10.730 ثوانٍ.

ورفع فيرستابن، الذي حسم لقب الفئة الاولى خلال السباق السريع في الجولة الماضية على حلبة لوسيل القطرية، عدد انتصاراته هذا العام إلى 15، كما حقق فوزه الثالث تواليا في أوستين، بعدما كان هيمن أيضاً على سباق السرعة (سبرينت) السبت.

صعوبة الانطلاق

قال فيرستابن ابن الـ 26 عاما "الانطلاق من المركز السادس جعل الأمور أكثر صعوبة بعض الشيء".

وتابع "أن افوز بالسباق الـ 50 في مسيرتي، أنا فخور جدا بهذا الإنجاز".

وعزز فيرستابن تقدمه في صدارة ترتيب السائقين إلى 466 نقطة متقدما بفارق 228 عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حلّ خامسا في أوستين.

وأضاف فيرستابن على وقع صيحات الاستهجان من قبل بعض الجماهير "أعتقد أنني كنت أعاني من المكابح طوال السباق بأكمله".