مكسيكو: رفع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للفورمولا واحد للعام الثالث تواليًا، الأحد رقمه القياسي بعدد الانتصارات في موسم واحد إلى 16 عقب فوزه بجائزة المكسيك الكبرى، الجولة التاسعة عشرة من البطولة العالمية.

وعادل فيرستابن في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في 22 الشهر الحالي رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي حين تقدم على الالمانيين الاسطورة ميكايل شوماخر وسيباستيان فيتل (13 لكل منهما)، قبل أن يحطمه الأحد على حلبة الشقيقين رودريغيس.

وقت قياسي

وأنهى فيرستابن السباق (71 لفة) بوقت قدره 2.02:30.814 ساعتان، متقدما بفارق 13.875 ثانية على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والمتوج في المكسيك مرتين سابقا، و23.124 ثانية على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي خسر أفضلية انطلاقه من المركز الاول عند المنعطف الاول لصالح الهولندي جراء حادث جمعه مع زميل الاخير المكسيكي سيرخيو بيريس الذي لم يحالفه الحظ على ارضه وامام جماهيره حيث اضطر للانسحاب.

وحقّق فيرستابن فوزه الـ 51 في مسيرته ليتساوى مع بطل العالم أربع مرات الفرنسي ألان بروست، وبات رقم فيتل صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر السائقين فوزاً مع 53 انتصارا، في متناوله مع بقاء 4 جولات، علما ان شوماخر يحتل المركز الثاني (91)، فيما يحمل هاميلتون الرقم القياسي مع 103 انتصارات.

ورفع فيرستابن الذي كان حسم لقب البطولة للعام الثالث توالياً في السباق السريع (سبرينت) لجائزة قطر الكبرى في 8 تشرين الأول/الحالي، رصيده في الصدارة إلى 491 نقطة، متقدما بفارق 251 نقطة على بيريس. ويحتل هاميلتون المركز الثالث مع 220 نقطة.

توقف السباق

وتوقف السباق في اللفة 31 جراء خروج سيارة الدنماركي كيفن ماغنوسون (هاس) عن المسار واصطدامها بحائط الامان على سرعة عالية، ما ادى إلى اشهار الاعلام الحمراء، قبل أن ينطلق مجددا من دون أن يعكر صفو فيرستابن.

في المقابل، رفع فريق ريد بول المتوج بلقب الصانعين للعام الثاني تواليا والسادس في تاريخه، رصيده في الصدارة إلى 731 نقطة، امام كل من مرسيدس (371) وفيراري (349).