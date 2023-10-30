لوس أنجليس: تعملق الكاميروني جويل إمبيد في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بتسجيله 35 نقطة والتقاطه 15 متابعة وتمريره 7 كرات حاسمة، وأضاف إليها ست صدات وسرقتين وقاده للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 126 98، الاحد ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وقدّم إمبيد، أفضل لاعب (أم في بي) في الدوري المنتظم العام الماضي، ما وصفه مدربه نيك نورس بالعرض "المهيمن الفائق"، ليقود ابن الـ 29 عاما الفارع الطول (2.13 م) فريقه إلى فوزه الأول في مباراته الافتتاحية على أرضه.

على ملعب ويلز فارغو سنتر في فيلادلفيا، سجل إمبيد 12 رمية من 22، منها رميتان من خارج القوس من 4، وأضاف إليها 9 نقاط من الرميات الحرة من أصل 11 في غضون 29 دقيقة.

ماكسي

وبدوره، تألق تايريز ماكسي في صفوف الفائز فأنهى المباراة مع دابل دابل بتسجيله 26 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف توبياس هاريس 24، في حين من المتوقع أن يعود نجم الفريق جيمس هاردن الغاضب من رئيس النادي والساعي للرحيل إلى التمارين الثلاثاء.

ناغتس

وفي أوكلاهوما سيتي، حقق دنفر ناغتس حامل اللقب انتصاره الثالث تواليا بفوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 128 95، في مباراة تألق خلالها أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 28 نقطة إلى 14 متابعة.

وأضاف مايكل بورتر جونيور 20 نقطة والكندي جمال موراي 19 لناغتس.

وعلى ملعب "تويوتا سنتر" في هيوستن، سجل ستيفن كوري 24 نقطة، منها 6 رميات عن المسافة البعيدة من أصل 14، وأضاف كلاي تومسون 19، منها 5 من اصل 10 من خلف القوس، وقادا فريقهما غولدن ستايت ووريرز للفوز على هيوستن روكتس 106 95.

وشارك نجم غولدن ستايت كريس بول احتياطيا وذلك للمرة الاولى في 19 عاما قضاها في ملاعب كرة السلة وبعد 1.365 مباراة تواليا خاضها اساسيا.

ليلارد

وعلى ملعب "فيسيفرف فوروم" في ميلووكي، عانى دايميان ليلارد في مباراته الثانية بألوان ميلووكي باكس مكتفيا بست نقاط في الخسارة أمام أتلانتا هوكس 110 127.

وسرق تراي يونغ الأضواء بتسجيله 20 نقطة وأضاف إليها 11 تمريرة حاسمة، في حين انهى 7 من زملائه المباراة مع أكثر من 10 نقاط، بمن فيهم السويسري كلينت كابيلا صاحب 12 نقطة والعدد نفسه من المتابعات.

واحتاج ساكرامنتو كينغز إلى تمديد الوقت للفوز على لوس أنجليس ليكرز 132 127، بفضل نجمه ديأيرون فوكس صاحب 37 نقطة، في حين سجل اللاعب الاحتياطي ماليك مونك نصف نقاطه الـ 22 في الوقت الإضافي.

وبرز في صفوف الخاسر أنتوني ديفيس مع 30 نقطة و16 متابعة، فيما ساهم ليبرون جيمس بـ 27 نقطة و15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وعلى ملعب "كريبتو.كوم أرينا" في لوس أنجليس، قاد الثلاثي كواهي لينارد صاحب 21 نقطة وراسل ويستبروك وبول جورج مع 19 نقطة لكل منهما، فريقهم لوس أنجليس كليبرز للفوز على سان انتونيو سبيرز 123 83.