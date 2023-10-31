أكد لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري ان العمل هو سر الوصول لتحقيق الأهداف والطموحات.

وتحدث الدوسري عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022 بعد منافسة مع القطري المعز علي، والأسترالي ماثيو ليكي.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحفل الآسيوي في العاصمة القطرية الدوحة: «ثقتي بالله كبيرة، السنوات التي مضت هي التي منحتني الدافع لتحقيق الجائزة، فقد عملت على نفسي».

وأضاف: «اللاعب المحترف لديه أهداف وأحلام يبحث عن تحقيقها، واليوم أحد أهدافي تحقق، وليس هذا نهاية المطاف، وسأعود يومًا من الأيام إلى هذا المكان»

أضاف: «سنحتفل في نهاية الموسم مع جماهير الهلال بالألقاب، وعلى الصعيد الشخصي سأكون قد حققت أرقاما مثالية».

يُذكر أن سالم الدوسري هو صاحب الهدف الأخضر السعودي في شباك الأرجنتين خلال مونديال قطر الأخير.