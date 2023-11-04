مانشستر (المملكة المتحدة): يغيب المهاجم ماركوس راشفورد عن تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة مضيفه فولهام السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي، بعدما أكد مدربه إريك تن هاغ إصابته عقب تكهّنات حيال إمكانية وجود "فيتو" من الهولندي.

وكان تن هاغ أعلن الجمعة أن المهاجم الإنكليزي اعتذر بعد ذهابه إلى ملهى ليلي عقب ساعات من هزيمة فريقه في ديربي مانشستر بثلاثية نظيفة نهاية الأسبوع الماضي.

وكان فقدان راشفورد لمستواه عاملاً رئيسياً في البداية الكارثية ليونايتد لهذا الموسم. إذ سجّل الدولي الإنكليزي 30 هدفاً لناديه الموسم الماضي، لكنه شارك بهدف واحد فقط في 14 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

أسوأ بداية

وخسر يونايتد ثماني من أول 15 مباراة له في مختلف المسابقات، وهي أسوأ بداية له في أي موسم منذ 1962 1963.

ويتعرّض تن هاغ لضغوط متزايدة حيث أعقب الخسارة أمام سيتي على ملعب أولد ترافورد بانتكاسة أمام نيوكاسل بثلاثية نظيفة أيضاً ليخرج يونايتد من كأس الرابطة الأربعاء. وبدأ راشفورد تلك المباراة على مقاعد البدلاء.

وقال تن هاغ إن القرار جاء بسبب التناوب وليس بسبب إجراء تأديبي. ورغم ذلك، رفض تأكيد أو نفي ما إذا كان قد غُرّم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

وأكّد تن هاغ في حديث لقناة "تي أن تي سبورتس" أن راشفورد لن يشارك أمام فولهام بسبب الإصابة.

وقال "لقد فحصناه هذا الصباح ولم يكن جيداً بما فيه الكفاية".