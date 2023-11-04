ميونيخ (ألمانيا): عزز باير ليفركوزن صدارته للدوري الالماني لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه هوفنهام 3 2 السبت ضمن منافسات المرحلة العاشرة.

ورفع باير ليفركوزن رصيده في المركز الاول إلى 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ، حامل اللقب والذي يحلّ ضيفاً على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الرابع (21) في مباراة الـ"كلاسيكر" في قمة هذه المرحلة.

وحافظ ليفركوزن الذي يشرف على تدريبه الاسباني شابي ألونسو على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم مع 9 انتصارات مقابل تعادل يتيم.

وافتتح ليفركوزن التسجيل بفضل فلوريان فيرتز بعد 9 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يضاعف النتيجة عبر مدافعه الإسباني أليكس غريمالدو عقب تمريرة من النيجيري فيكتور بونيفايس (45+1).

ونجح هوفنهايم في قلب الطاولة على ضيفه في اقل من 120 ثانية في الشوط الثاني، فقلص الفارق بداية عبر أنتون ستاش (56) ثم عادل الكفة بفضل الهولندي فوت فيخهورست (58)، قبل أن يرد ليفركوزن ويخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث بالهدف الشخصي الثاني لغريمالدو بعد تمريرة حاسمة جديدة من بونيفايس (70).

وحقق ماينتس فوزه الاول هذا الموسم باسقاطه في مفاجأة مدوية لايبزيغ 2 0، سجلهما الكوري الجنوبي لي جاي سونغ (76) واللوكسمبورغي لياندرو باريرو (80).

وتخلى ماينتس عن قاع الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، متقدما بفارق نقطة عن كولن الذي تعادل أمام أوغسبورغ 1 1.

في المقابل، تجمد رصيد لايبزيغ الذي تعرض لخسارته الثانية هذا الموسم عند 20 نقطة في المركز الخامس، متقدما بفارق نقطتين عن هوفنهايم السادس.